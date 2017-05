Událost týdne: Odstartuje pochod Přes tři hrady

Sopotnice - V sobotu 6. května se v Sopotnici uskuteční již 45. ročník pochodu a 33. ročník cyklojízdy Přes tři hrady.

Pochod Přes tři hrady 2016.Foto: Deník/Iva Janoušková

Letos je akce součástí projektu s názvem „100 let republiky, 130 let v pohybu", který oslavuje 130 let od zahájení činnosti Klubu českých turistů a blížícího se výročí 100 let vzniku samostatného Československa.

Trasy povedou přírodou v okolí Divoké Orlice a je možno volit ze 3 startovních míst - Sopotnice, Potštejn a Žampach. Návštěvníky čeká 12 pěších tras od 5 do 50 km, 14 cyklotras, 2 trasy pro koloběžky a běh na 15 km.