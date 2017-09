Týniště bude mít zbrusu nové náměstí. O jeho podobě rozhodují i občané

Týniště nad Orlicí - Rekonstrukci stávajícího náměstí schválili zastupitelé, o konečné podobě můžou až do 14. září rozhodnout občané.

Zbrusu nové náměstí by se mělo začít budovat v příštím roce. Jedním z důvodů kompletní rekonstrukce bylo podle starosty Týniště Libora Koldinského také pokácení osmi vzrostlých stromů, které byly ve špatném stavu a hrozil jejich pád. „Nechali jsme si na to vypracovat odborné posudky a ukázalo se, že od stromů skutečně hrozilo nebezpečí. Na náměstí zůstala jediná památná lípa z roku 1918. Dalším důvodem je i to, že střed náměstí neodpovídá tomu, jak by mělo vypadat náměstí v 21. století,“ řekl Libor Koldinský. Navrhované řešení vychází z celkových prostorových možností, výškového uspořádání i orientace světových stran. Snaží se o kultivované využití stávajícího prostoru pro plochy relaxační, pohybově atraktivní i dopravní.

Občané vybírají ze tří návrhů

Architekt Libor Toman vytvořil tři vizualizace, jak by týnišťské náměstí mohlo vypadat. Zastupitelé pak požádali o připomínky občany. Ti tuto možnost vítají. „Je dobře, že se o tom jedná veřejně a že se k tomu můžeme vyjádřit, je to přece jen záležitost, která změní současnou podobu centra na mnoho dalších let,“ okomentoval situaci týnišťský rodák pan Petr.

„Moje studie naprosto respektuje historickou část náměstí, je tam například morový sloup, který zůstane zachován, ten by se měl rekonstrukcí zviditelnit a doplnit zelenou plochou, která se bude za ním rozbíhat, budou tam i nadále parkovací místa, vzniknou nové odpočinkové plochy, posezení, a součástí bude i víceúčelová plocha, na které by se mohly odehrávat společenské události města,“ vyjádřil se autor návrhu architekt Libor Toman a doplnil, že všechny připomínky a námitky obyvatel se budou řešit veřejně, ty relevantní budou zohledněny.

Celková částka za rekonstrukci by neměla překročit 10 milionů korun, město ji zaplatí ze svého rozpočtu. Občané mohou svoje připomínky posílat už jen do 14. září na adresu sprava.majetku@tyniste.cz nebo osobně doručit na podatelnu městského úřadu.

Návrh architekta Libora Tomana respektuje prostorové možnosti včetně výškového uspořádání. Morový sloup v centru náměstí zůstane i nadále jeho dominantou, pohled přes něj bude výškově gradovat. V úvahu jsou brány i pěší přístupové cesty k náměstí a nové tržiště, které bude zbudováno na nejdelší straně zelené plochy.