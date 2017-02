Tvrz Hanička po návštěvě Ivany Zemanové a s novým praporcem

Rokytnice v Orlických horách - Návštěvu prezidenta republiky Miloše Zemana v Královéhradeckém kraji využila jeho žena Ivana k návštěvě několika míst našeho regionu.

Pevnost Hanička.Foto: Vladimír Hanuš

Kromě vamberecké krajky a kosteleckého zámku zavítala i na historickou vojenskou tvrz Hanička. Ivana V muzea Pevnost Hanička ji přivítal starosta města Petr Hudousek a vedoucí muzea Pavel Minář. Ivana Zemanová si se zájmem vyslechla historii této československé fortifikační stavby od jejího vzniku až po období studené války. Prohlédla si i část podzemních prostor. Na závěr se zapsala do pamětní knihy města a do pamětní knihy muzea. Město obdrželo jako dárek knihu 600 let historie zámku Lány. Tvrz Hanička také v minulých dnech získala exkluzivní exponát Přesnou kopii praporce Hraničářského praporu 3 Žamberk. „ Žamberecké obce projevily hraničářům svou přízeň v červenci roku 1935 tím, že jim darovali praporec. Zajímavostí na darování praporů je fakt, že se ve velmi omezené míře podílely spolky a města s výraznou německou komunitou. Později vývoj obrany státní hranice začal vyžadovat v souvislosti s výstavbou opevnění vyšší útvary, hraničářské pluky. Na jejich příslušníky se velmi často zapomínalo V roce 2016 se proto naše muzeum rozhodlo nechat vyrobit přesnou kopii praporce HPr 3. Hraničáři HPr 3 vykonávali strážní službu při výstavbě tvrze Hanička a linie těžkého i lehkého opevnění na Rokytnicku," uvedl ředitel muzea tvrze Hanička Pavel Minář. Praporec bude vystaven v expozici muzea. Zároveň bude prezentován při nejrůznějších pietních akcích.