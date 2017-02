Studenti obchodní akademie získali na Robotiádě stříbro

Kostelec nad Orlicí - Dne 10. února se tým studentů třetího ročníku Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí zúčastnil celostátní soutěže „ROBOTIÁDA".

TROJICE STUDENTŮ, kteří na Robotiádě získali stříbro za hledání Dálkového medvěda. Foto: Archiv OA

Studenti David Pařil, Matěj Kubíček a Daniel Schmid se přihlásili do kategorie „Dálkový medvěd", v níž měli za úkol nalézt na soutěžní ploše plyšový objekt a přemístit ho na výchozí pozici. Studenti po dvouměsíčních přípravách, kterým věnovali velkou část svého osobního volna, navázali na výborné umístění z předchozí akce „Robosoutěž 2016" a získali cenné 2. místo. Podle slov členů týmu si svého úspěchu cení o to více, že kompletní ovládání robota si na rozdíl od ostatních soutěžících naprogramovali v jazyce JAVA zcela sami a nespoléhali na předem vytvořená řešení. Na konci školního roku čeká tento tým ještě účast na největší robotické události v České republice nazvané „Robotický den". Díky nadšenému zájmu studentů o tyto technologie a jejich vynikajícím výsledkům se obchodní akademii podařilo uspět s projektem, který umožní nákup nových robotických stavebnic. Věříme, že v budoucnu se snad podaří zahrnout tyto moderní technologie i do standardní výuky IT. Našim studentům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Jaroslav Kudr