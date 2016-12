Šťastné a veselé Vánoce

Rychnovsko - Vánoční přání nejen redakce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Milí čtenáři…

Vánoce nám klepou na dveře a všichni usedneme ke štědrovečernímu stolu. V ten okamžik se všichni alespoň trochu zamyslíme nad tím, jaký pomalu končící rok vůbec byl, a co se nám povedlo či ne. Možná je to i správná doba zapřemýšlet, zda všechno co děláme, nám stojí za to. Uvidíte, třeba dojdete k překvapivým úvahám…

My z redakce Rychnovského deníku vám všem přejeme hlavně klidné svátky prožité s vašimi blízkými či kamarády. Zastavte se a popřejte si štěstí a zdraví i s těmi, které přes rok příliš nepotkáte, protože nemáte moc času a najděte třeba i sílu odpustit těm, s nimiž nejste zrovna zadobře. Vánoce mohou být tou správnou chvílí, kdy půtky a rozbroje jdou stranou.

U stromečku ať najdete dárky, jež vás zahřejí u srdce a dětem jich přejeme velkou kopu. Než začne zase běžný shon, užijte si pár chvil klidu, kdy se aspoň na okamžik může zdát, že se čas zastavil.

Redakce Rychnovského deníku