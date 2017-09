„Splnili jsme slovo chlapa," říká kandidát ODS. Poslal čtvrt milionu zemanovcům

Východní Čechy - Letos v dubnu obdržela Strana práv občanů, jejímž čestným předsedou je prezident Miloš Zeman, na svůj transparentní účet čtvrt milionu od společnosti MADOS MT.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

Na tom by nebylo nic zajímavého, kdyby majitel a jednatel této společnosti z Rychnovska nebyl i členem konkurenční ODS Ivo Muthsam. Ten v barvách ODS vstupuje i do boje o poslanecké křeslo v nadcházejících sněmovních volbách. Nutno však podotknout, že je na kandidátce strany „až“ na 11 místě. Ivo Muthsam, který je zároveň neuvolněným starostou obce Lupenice a předsedou rychnovského sdružení ODS, k celé záležitosti uvedl, že jen splnil slib, který daly v době prezidentských voleb někteří manažeři firmy MADOS MT.

„Tyto peníze jsem nedával já. Byl to příslib některých našich manažerů, kteří ovládají MADOS MT. Neviděl bych v tom žádnou senzaci. S manažery jsem se dohodl a splnili jsme naše chlapské slovo. Člověk nemůže jit vždy proti zdi. A rozhodně poskytnutá částka SPO není žádným mým vkladem do případné, i když velmi nereálné, koalice s SPO,“ komentoval částku politickým oponentům lupenický starosta, který zároveň přislíbil, že finančně podpoří i svoji domovskou ODS. „Samozřejmě, že přispívat ODS je pro mě milejší. O částce zatím jednáme,“ uvedl Ivo Muthsam.

Peníze pro SPO na začátku týdne okomentoval i královéhradecký lídr ODS do nadcházejících voleb Ivan Adamec: „Pan Muthsam za mnou byl a celou záležitost jsme probrali. Jsem rád, že se zachoval jako chlap a ke všemu se postavil čelem. Lidsky tak jeho přístup chápu a je to jen jeho soukromá věc,“ uvedl Ivan Adamec pro kterého je to tak uzavřená věc.