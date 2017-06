Škoda supluje kraj. Postaví za něj silnici

Kvasiny - Ještě v letošním roce chce autom\obilka rozšířit na své náklady silnici v Kvasinách.

Dopravní zácpyFoto: DENÍK/David Taneček

Brzda, plyn, brzda a dlouhé čekání. Tak to každý den vypadá v okolí kvasinského závodu Škoda Auto při střídání směn. Podle vedení královéhradeckého hejtmanství, ale i samotné automobilky, je tato situace dlouhodobě neudržitelná. I zlepšení dopravní infrastruktury přislíbené českou vládou bude chvíli trvat.

Jednou z rychlých možností by bylo rozšíření nejfrekventovanější kvasinské autostrády v ulici Průmyslová ze dvou na tři pruhy. Tady ovšem jak vedení kraje, tak i automobilky, naráží na úředního šimla. „Pokud by tuto investici za desítky milionů měl zařídit krajský úřad, tak i přes silnou vůli by, kvůli dlouhým zákonným postupům, došlo k rozšíření a k odlehčení dopravy někdy v roce 2020," informoval šéf vnějších vztahů Škody Auto Michal Kadera.

I z tohoto důvodu se vedení automobilky rozhodlo k nestandardnímu tahu a rozšíření silnice chce zaplatit ze své kapsy.

Zhruba 740 metrů dlouhá komunikace tak bude rozšířena o další pruh. Jeden z pruhů povede do škodovky a zbylé dva povedou od továrny k páteřní silnici I. třídy. Škodovka do úpravy této silnice investuje zhruba 22 milionů korun. „Víme, že situace kolem dopravy v Kvasinách je i dílem naše starost. I proto jsme se rozhodli podat pomocnou ruku a celý proces urychlit. Oproti hejtmanství totiž nemáme tak svázané ruce," dodal Michal Kadera.

Pokud půjde vše podle plánu, proběhnou úpravy vozovky v Kvasinách ještě v tomto roce o letní celozávodní dovolené.

Jelikož však soukromá firma nemůže vlastnit komunikaci, tak se automobilka rozhodla, že po rozšíření, které by mělo zabrat řád několika desítek dní, převede tuto komunikaci na kraj.

Hejtmanství si mne ruce

Krok automobilky velmi pozitivně přijal královéhradecký hejtman Jiří Štěpán. „Kraj se k tomu staví vstřícně, protože je to dobré pro obě strany. Škoda Auto se pro tento postup rozhodla, protože tak bude rozšíření rychlejší. Na rozdíl od nás totiž není vázána procesem výběrových řízení," podotkl hejtman Jiří Štěpán.

Právě čas zde podle něj hraje rozhodující roli, protože výběrová řízení se mohou vléci dlouho. Pokud by se neúspěšní zájemci odvolávali, může se celý proces v extrémních případech vléci měsíce či dokonce roky. „Škodovka je v tomto směru flexibilnější a může na základě interních směrnic vybrat dodavatele, s nímž má dobré zkušenosti a který jim dokáže splnit jejich podmínky," dodal Jiří Štěpán s tím, že Kraj s firmou nyní řeší právní aspekty.

Rozšířením komunikace však automobilka od problému ruce nedává. „Naopak. Hledáme i další varianty, jak dopravní situaci v okolí naší automobilky řešit," uvedl Michal Kadera.

Další cesta? Spolujízda

Ve spolupráci s Královehradeckým krajem a Českými drahami už nyní společnost podporuje desítky vlakových a autobusových linek, kterými se denně přepraví přes 800 zaměstnanců. Michal Kadera také nastínil jednu z dalších variant: „V současné době testujeme systém spolujízd, který pro nás vyvinula naše dceřiná společnost Škoda Auto DigiLab."

Tímto krokem by škodovka mohla ze silnic dostat opět o několik stovek aut denně. Jedno auto by totiž mohlo pojmout několik lidí, kteří jezdí po stejných trasách denně do práce.