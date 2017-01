Šediváčkův long opět závisí na počasí

Deštné v Orlických horách - 21. ročník tradičního závodu psích spřežení v Orlických horách klepe na dveře.

Zbývá už jen necelý měsíc do startu dalšího ročníku závodu psích spřežení – Šediváčkův long.

Přestože tato velmi oblíbená akce, která si své renomé dobyla i mimo hranice České republiky, je tahákem nejen pro fanoušky zimního zápolení psích spřežení, ohrozit ji může zejména nepřízeň počasí.

Organizátoři doufají, že se letos špatné počasí ve dnech 24. – 28. ledna vyhne Orlickým horám velkým obloukem a neovlivní opět negativně celý závod.

„Snad se nebude opakovat loňský rok?!"

Letošní 21. ročník tradiční akce Šediváčkův long se bude konat již za pár týdnů, konkrétně 24. – 28. ledna v Deštném v Orlických horách.

Závod psích spřežení, na kterém by se mělo na hřebenech hor představit více než 700 tažných psů a více než 100 musherů – vodičů psů a saní, má být opět v pestré kulise závodníků z různých koutů Evropy.

Prestiž samotného závodu přesahuje hranice České republiky, nicméně hlavním faktorem, na kterém bude několikadenní zápolení psích spřežení záviset, bude opět počasí. Například v loňském roce museli organizátoři řešit komplikace už druhý den.

„I když předpověď počasí je dobrá, obávám se, aby se počasí přeci jen nezhoršilo. V loňském roce jsme po dvou dnech museli závod bohužel zrušit," opatrně okomentoval nevyzpytatelnost počasí organizátor Pavel Kučera. Loňský ročník začínal v kulisách krásného počasí. První vydařený den však následně vystřídaly zhoršené podmínky a podle organizátorů poté závod doslova „uplaval."

ZÁVOD ON-LINE

Jelikož si Šediváčkův long získává postupem času čím dál tím větší prestiž, zlepšují se i služby divákům. Závod je například možné průběžně sledovat on-line. Fanoušci tak budou mít v průběhu všech etap několikadenního závodění přehled o svých favoritech.

„Hlídky posílají esemesky a my na obrazovce máme k dispozici, ve kterém úseku určitý závodník právě projel. Fandové se mohou dívat, kdy tam jejich favorit projel a jak to s ním vypadá," doplnil Pavel Kučera.

Šediváčkův long patří k nejtěžším závodům v Evropě a je to též i nejdelší tuzemský závod. Na účastníky opět čeká extrémní převýšení, při kterém se svými psími spřeženími nastoupají přes sedm kilometrů. Při několikadenní zápolení musí účastníci urazit přes 240 kilometrů rozdělených do několika etap. A čeká je například i přenocování na sněhu.

Akce začíná a končí tradičně v osadě Jedlová v obci Deštné v Orlických horách.

„Byl bych rád, kdyby se to letos, na rozdíl od posledních tří let zpět, odjelo celé. Tedy tak, jak se to jezdilo dříve," přeje si Pavel Kučera. Hlavní slovo tak bude mít příroda, která před pár dny ukázala, že na zimu rozhodně nezapomněla.

Historie Šediváčka



Před několika lety hledala skupina nadšenců jezdících se psím spřežením v České republice oblast, která by byla svými sněhovými podmínkami, nadmořskou výškou, profilem trati i vstřícným postojem úřadů vhodná pro uspořádání závodu psích spřežení na dlouhé vzdálenosti. Ideální místo vyhovující v rámci možností všem podmínkám nalezla v Orlických horách a tak byl pokusný nultý ročník ( později přejmenován na ročník „první" ) odstartován v únoru roku 1997. Ještě před závodem utekli pořadateli Pavlu Kučerovi dva psi, z nich jeden – sibiřsky husky jménem Šedivák - byl u vzdálené vesnice zastřelen. Navzdory tomu byl závod odstartován a pojmenován Šediváčkův Long.

