Rychnovský zámek by měl zkrásnět. Ale nebude to hned

Rychnov nad Kněžnou - Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou se po dlouhých desetiletích konečně dočká oprav. Práce už mohly dávno začít, ale zatím se nic neděje. Vypsat veřejnou zakázku totiž není jednoduché.

Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou.Foto: archiv Deníku

K opravě Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou naposledy došlo na začátku druhé světové války. Naplánovaná rekonstrukce měla začít v letošním roce. Podle kastelánky Zdenky Dokoupilové tomu ale tak nebude. Celá záležitost se totiž protahuje kvůli vyjasňování podmínek výběrových řízení s kontrolorem – Centrem regionálního rozvoje.

„Nás to taky překvapilo, mají 10 dní na to, aby se k návrhu vyjádřili. Jenže v jejich průběhu pošlou jakýsi upřesňující dotaz, na který my většinou reagujeme obratem, ale tím se zase těch 10 dní protáhne," říká Dokoupilová. Kvůli tomu dochází k prodlužování lhůt pro vypsání veřejných zakázek. „Nechci, aby to vypadalo, že jsme kvůli tomu naštvaní, ale prostě jsme neodhadli, že to bude trvat tak dlouho," pokračuje kastelánka.

Podle Viléma Juránka z Centra regionálního rozvoje České republiky je problém hlavně v tom, že mezi Centrem a zámkem existují rozdílné názory na volbu režimu zadávání zakázek.

„Centrum je přesvědčeno, že jeho názor je správný, a proto jej uplatňuje naprosto stejným způsobem v rámci celého IROP (Integrovaný regionální operační program). Pokud by příjemce názor Centra akceptoval již po obdržení prvních připomínek, byla by kontrola obratem dokončena," dodává Juránek. A doplňuje: „Podle pravidel IROP příjemci nic nebrání zahájit zadávací řízení po uplynutí 10 pracovních dní po předložení dokumentace ke kontrole, a vydání stanoviska Centra není podmínkou vypsání zakázky. Navíc je kontrola prováděna výhradně ku prospěchu příjemců, neboť slouží k předcházení možných chyb v zadávání veřejných zakázek, jejichž následkem bývají často velmi citelné korekce poskytnuté dotace," argumentuje dále Juránek. Centrum tak vyzvalo příjemce dotace – rychnovský zámek – k předložení upravené dokumentace a doložení podrobnějšího odůvodnění zamýšleného způsobu zadání připravovaných zakázek. Po jejím obdržení bude kontrola dokončena obratem, a to ať již s kladným či záporným výsledkem.

Následné opravy se budou týkat čelní fasády zámku, dále fasády na prvním nádvoří včetně podloubí, krovů, střechy, klempířských a kamenických prvků, severní terasy, zeleně před zámkem, proběhne restaurování interiéru v sala terreně u obřadní síně, dále bude opravena spojovací chodba mezi zámkem a kostelem a také kostel Nejsvětější Trojice.

„Naše nadšení a vidina, čeho všeho se budeme moci „dotknout", byla poněkud zchlazena a zúžena v posledních okamžicích těsně před odevzdáním projektu, po tom, kdy byla ještě blíže specifikována pravidla. To mělo negativní vliv na celkovou výši uznatelných nákladů. Do projektu se nepodařilo zahrnout zámecký park a restaurování mobiliáře kostela a varhan," říká kastelánka Zdeňka Dokoupilová.

Opravy rychnovského zámku budou stát asi 123 milionů, téměř 82,5 milionu bude uhrazeno z dotací.

Co čeká návštěvníky po opravách zámku?

Na první pohled se stane celé zámecké návrší s kostelem skutečnou dominantou města, vynikne velkolepost areálu. Změní se také přístup na prohlídku kostela. Dnes chodí návštěvníci Kolowratskou ulicí, po ukončení projektu budou chodit do kostela spojovací chodbou, kterou dříve používali pouze majitelé zámku.

Úplně nové místo pro konání různých kulturně-společenských akcí vznikne na severní terase. Úpravou zeleně v předzámčí bude částečně obnoven původní vzhled zámku z devatenáctého století. Opravy by podle projektu měly být dokončeny v roce 2020.