Rychnovský špitál omladí 380 milionů

Rychnov nad Kněžnou - Do roku 2020 projde rychnovská nemocnice proměnou.

Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Ilona Dvořáková

Když se před čtyřmi lety spojila rychnovská nemocnice s náchodským špitálem, mnozí se báli, že nemocniční zařízení v Rychnově brzy zanikne. Černý scénář se však nenaplnil a v příštím roce začne nemocnice psát novou kapitolu podpořenou 380 miliony korun ze státní i z krajské kasy. „Na základě memoranda o rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny se v letech 2018 až 2020 chystá rekonstrukce a přístavba rychnovské nemocnice,“ uvedl tiskový mluvčí hejtmanství Michal Friček s tím, že schválenou investici ve výši 380 milionů korun pokryjí 300 miliony peníze ze státní kasy a 80 miliony se na ní bude podílet kraj. Podle hejtmanství je hlavním cílem modernizace akutní zdravotní péče a jejího umístění do jednoho funkčního celku. „Tak vznikne homogenní celek akutní medicíny optimálně využívající personální kapacity. Vybudováním urgentního příjmu dojde ke sjednocení příjmu a nutného ambulantního ošetření pacientů v jednom místě,“ dodal mluvčí.

Mohutné investice do rychnovského špitálu vedení města přivítalo. Podle starosty Rychnova nad Kněžnou Jana Skořepy modernizace nemocnice přinese hlavně lepší komfort pro občany. A to nejen z Rychnovska. „Je tu spousta lidí, kteří jsou tady zaměstnaní, byť v Rychnově nemají trvalé bydliště. Nemoci nebo zranění se však nevyhýbají ani jim a je potřeba do zdravotnictví investovat, aby to měli blízko jak k ošetřujícímu lékaři, tak ke specialistovi,“ uvedl první muž rychnovské radnice Jan Skořepa.

Na moderní nemocnici se těší i rychnovská místostarostka Jana Drejslová. „Jsem rodačka a před lety jsem měla opravdu o budoucnost naší nemocnice strach. Současný vývoj však vnímám jen a jen pozitivně,“ uvedla Jana Drejslová, která vidí v modernizaci i přínos do budoucna. „Doufám, že připravovaná investice k nám přivede i nové mladé lékaře,“ dodala místostarostka. Finanční injekci do zdravotního zařízení s povděkem přivítal i největší zaměstnavatel a investor v regionu - Škoda Auto. „Jsme rádi, že naše investice do regionu a naše jednání jak se státem, tak i s krajem mají tento pozitivní výsledek. Také vítáme strategické rozhodnutí vlády zajistit udržitelný regionální rozvoj rychnovského regionu,“ uvedl ředitel vnějších vztahů firmy Škoda Auto Michal Kadera.

Co vše nemocnice dostane:

- nový urgentní příjem

- jednotnou lokalizaci akutních ambulancí

- moderní kapacity centrálních operačních sálů

- nové ARO a JIP v rámci jednoho bloku včetně potřebných obslužných kapacit na úrovni stávajících hygienických a provozně bezpečnostních požadavků a standardů

- heliport na střeše nově budované části tak, aby existovala přímá vazba na urgentní příjem a ARO

- restrukturalizaci a optimalizaci lůžkové péče

- nové parkoviště