Rychnovský region je ve velké nejistotě

Rychnov nad Kněžnou - Vláda zatím stále nerozhodla o financování průmyslové zóny na Rychnovsku.

Průmyslová zóna.Foto: Deník

Začátkem května měla jednat vláda o aktualizaci vládního usnesení z roku 2015 o rozvoji průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, která se zásadně dotýká také Rychnova nad Kněžnou. Materiál se chystalo předložit Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), premiér Bohuslav Sobotka ho ale na poslední chvíli z jednání vlády stáhl. Podle mluvčího MPO Františka Kotrby byl důvodem rozpor mezi dvěma ministerstvy – průmyslu a obchodu a financí. To nesouhlasí, aby financování regionu bylo hrazeno pouze z jeho rozpočtu a požaduje, aby bylo zajištěno jednotlivými ministerstvy v rámci jejich priorit. O tom má být vedeno další jednání na úrovni ministrů před opakovaným projednání vládou, termín zatím ale stanoven není.

„Já naprosto pevně věřím, že je to věc času, a že to vládní usnesení bude, ale dneska už každý týden hraje roli“ říká starosta Solnice Jan Hostinský a dodává: „Do nedávna jsme neměli projekty, takže jsme nemohli čerpat peníze, dneska projekty máme, ale nemáme jistotu, že budou finančně pokryty.“

Součástí usnesení jsou závazky vlády k výstavbě infrastruktury v regionu, mimo jiné i příprava obchvatu města Rychnov nad Kněžnou, 400 milionů by měla dát vláda hlavně na výstavbu nových bytů. „V Rychnově nad Kněžnou žije 11 tisíc lidí, o čtyři kilometry opodál je průmyslový komplex, kde je 10,5 tisíce zaměstnanců, což je silně nevyvážený stav.“ říká starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa a pokračuje:

„Teď, když jsme sem chtěli dostat nějaké peníze od vlády aby se to, čemu se říká udržitelný rozvoj území začalo vracet do nějakého normálního stavu, tak to celé stojí, a my budeme čekat, a nevíme do kdy.“ Podle něj je prioritou do Rychnova přilákat celé rodiny zaměstnanců průmyslové zóny. Nikoli do ubytoven, ale do nových bytů. „Teď tady žijí lidé bez rodin, takže to je práce, hospoda a postel. Jestli chceme, aby tady žili s rodinami, tak jim taky musíme nabídnout adekvátní podmínky,“ říká. O to, že by tady partnerky zaměstnanců nesehnali práci strach nemá. Za pravdu mu dávají i posledních údaje Úřadu práce ČR, podle kterých chybí v této oblasti uklízečky, pečovatelky, sestry a zdravotnický personál, kuchaři nebo servírky. Na nevyhovující situaci z hlediska infrastruktury reagují podrážděně i místní obyvatelé, kterým vadí každodenní dlouhé kolony na trase mezi Solnicí a Rychnovem.

Výstavba nových bytů v regionu, obchvat Rychnova nad Kněžnou, investice do kulturních a školních zařízení jsou tak zatím v nedohlednu. Kdy se aktualizace vládního usnesení dostane na jednání vlády zatím jasné není. Nezbývá tak nežli doufat, že to bude co nejdříve.

Migrační krize

Rychnovsko v současné zažívá migrační krizi, která nesnese srovnání s migrační krizí v celé Evropě, co se týče přepočtu na počet obyvatel. Od minulého roku tady přibylo 5 tisíc lidí, což je jedna sedmina všech obyvatel regionu.