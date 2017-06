Rychnovsko dostane dárky za šest miliard

Rychnovsko - Do kvasinské zóny stát investuje šest miliard korun.

Obchvat Kostelce a Solnice, úprava napojení průmyslového areálu v Kvasinách, nová železniční stanice či opravené chodníky a komunikace. Na to vše se mohou v příštích letech těšit lidé na Rychnovsku. Vláda totiž ve středu dala zelenou investiční akci na zlepšení veřejné infrastruktury v okolí průmyslové zóny Kvasiny. To vše za šest miliard korun. Toto rozhodnutí kvitoval hejtman Jiří Štěpán.

„Kvasinská automobilka se rozvíjí velmi rychle a my na to potřebujeme adekvátně reagovat. Proto oceňujeme, že stát záměr o aktualizaci všech plánů v regionu Rychnovska podpořil v celém rozsahu. Díky tomu by se mělo investovat více do rozvoje okolní infrastruktury tak, abychom dokázali zajistit trvalou a plynulou průjezdnost dopravní trasy," uvedl hejtman.

Podle vládního usnesení by mělo jít do infrastruktury místo původní 1,4 miliardy korun až 3,5 miliardy korun. Během podzimu by se měl také rozběhnout nový dotační program, který podpoří místní infrastrukturu, včetně nové výstavby bytů a rekonstrukce místních komunikací.

Grantu by využily především jednotlivé obce. Tento oddíl byl posílen z původních 480 milionů na 1,3 miliardy korun.

Ve středu schválený vládní materiál však upozorňuje na to, že aktuální stav realizace jednotlivých akcí neodpovídá původním předpokladům z roku 2015. Dynamický rozvoj závodu Kvasiny a okolní průmyslové zóny díky investicím Škody Auto a jejích dodavatelů překonává původní očekávání. Peníze ze státní kasy půjdou i na lepší bezpečnost v regionu.

„Ministerstvo vnitra má na podzim odstartovat dotační program prevence kriminality s cílem umožnit budování osvětlení a kamerových systémů v okolí strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou," uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Tento krok je podle něj reakcí na podněty starostů měst a obcí, kteří zaznamenali v posledních měsících nárůst drobnější kriminality. Ministru vnitra se také ukládá zajistit navýšení kapacit policie o 36 služebních míst a objemu prostředků na jejich služební příjmy a navýšení materiálně technického zabezpečení. „Především pak v těchto otázkách bezpečnosti zareagovala vláda, potažmo ministerstvo vnitra a policie, velmi pružně. Už nyní máme od starostů reakce, že pocit bezpečí místních obyvatel se zvýšil a doufám, že tato opatření k růstu pocitu bezpečí ještě přispějí," řekl hejtman Jiří Štěpán.

Navýšení investic kvituje i automobilka Škoda. „Vítáme strategické rozhodnutí vlády zajistit udržitelný regionální rozvoj rychnovského regionu formou navýšení veřejných investic do dopravy, vzdělávání, zdravotnictví, kapacit pro bydlení i rozvoje obcí," uvedl člen představenstva Škoda Auto Bohdan Wojnar.

Kam poputují peníze do infrastruktury

Výstavba železniční stanice Lipovka

Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě n/M

Obchvat města Solnice

Obchvat Častolovice – Kostelec n/O.

Úprava napojení průmysl. areálu Solnice-Kvasiny-Rychnov

Obchvat obce Častolovice

Rychnov nad Kněžnou – obchvat 1. etapa

(zdroj: KHK)