Rychnovsko bude hlídat více policistů

Rychnovsko - Kvůli růstu průmyslové zóny Kvasiny – Solnice a příchodu tisíců nových zaměstnanců přibude v této lokalitě 42 policistů. Slíbil to včera na Rychnovsku ministr vnitra Milan Chovanec.

S příchodem nových pracovníků do závodu Škody Auto v Kvasinách a do okolních továren roste na Rychnovsku drobná kriminalita. Dělníci jsou často z ciziny. Místní obyvatelé podle představitelů samospráv ztrácejí pocit bezpečí. Policie proto zvýší počet policistů nejen v Rychnově nad Kněžnou, ale také v Náchodě a v Hradci Králové, a to postupně do roku 2020.

Policie včera dopoledne na Rychnovsku také zkontrolovala deset ubytoven pro dělníky. U dvou Ukrajinců policisté zjistili padělané rumunské doklady. „U samotných ubytovatelů bylo zjištěno několik správních deliktů. Zjištěny byly dvě ženy, o něž mají zájem úřady ze zemí Schengenu," řekla v této souvislosti Ivana Ježková z vedení krajské policie.

POD DOHLEDEM

Na Rychnovsku loni meziročně stoupl počet zjištěných přestupků o více než 400 procent, velké problémy jsou v dopravě. Počet trestných činů se meziročně snížil z 965 skutků v roce 2015 na loňských 872. Nárůst evidovaných přestupků byl ovlivněný i zvýšeným nasazením policie. Policisté se situaci v průmyslové zóně intenzivně věnují od loňského září, od ledna v zóně dál posílili hlídky.

TISÍCE CIZINCŮ

Škoda Auto závod v Kvasinách masivně rozšiřuje miliardovými investicemi. Počet zaměstnanců tam do konce loňského roku zvýšila o 2600 a nyní dává v Kvasinách práci asi sedmi tisícovkám lidí. V náboru firma dál pokračuje. Celkem v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny pracuje zhruba deset a půl tisíce lidí, z toho tři tisíce cizinců. Vedle Poláků našli práci v Kvasinách i lidé z jiných zemí východní Evropy.

