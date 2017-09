Rychnovsko bude bezpečnější. Míří sem nové policejní posily

Rychnovsko - Do okresu míří přes tři desítky nových policistů.

David Fulka.Foto: Deník/ Jiří Mach

V polovině roku dala Vláda České republiky zelenou investiční akci na zlepšení veřejné infrastruktury v okolí průmyslové zóny Kvasiny. To vše za šest miliard korun. Ovšem lepší infrastrukturou příslib peněz nekončí. Memorandum mezi vládou, královéhradeckým krajem a automobilkou Škoda Auto také počítá s rozšířením policejního sboru o 36 nových strážců zákona. Ti by měli policejní sbor rozšířit v průběhu příštího roku.

Tento krok přivítala i automobilka Škoda Auto. „Citlivě vnímáme potřebu zvýšené přítomnosti policie na Rychnovsku. Proto jsme od června loňského roku usilovali o navýšení jejího počtu. Tato snaha byla zakončena letos v červnu přijetím usnesení Vlády ČR. Kromě toho od letošního roku do roku 2021 finančně podporujeme Městskou policii v Rychnově nad Kněžnou 2 miliony korun ročně a letos jsme jí navíc darovali vůz Škoda Yeti, v rámci zvýšení jejich mobility,“ uvedla mluvčí automobilky Martina Gillichová.

Rozšíření policejních řad přivítal i ředitel krajských strážců zákona David Fulka. Ten si oproti jiným svým kolegům naštěstí nemusí stýskat nad velkým nedostatkem policistů, ale na druhou stranu do teď musel řešit „meziokresní“ přestupy a přelévání sil. „Vzhledem k tomu, že jsme od loňského podzimu suplovali výkon služby různými organizačními články napříč krajem, tak nám jistě nová tabulková místa pomohou lépe reagovat na místní bezpečnost,“ uvedl David Fulka pod jehož vedením slouží v kraji 1815 policistů a policistek. K ideálnímu stavu, před podpisem memoranda, tak na východě Čech chybělo 13 policistů. To se ale změní 1. října, kdy uniformu oblékne nových 11 policistů. Na druhou stranu však přibudou starosti právě s novými tabulkovými místy. „Tak jako jiné, tak i nás tíží personální problematika. Jsme živý organismus, kde se počty stále mění,“ uvedl policejní ředitel s tím, že někteří jeho podřízení buď odchází do civilu či k jiným bezpečnostním složkám. Noví adepti policejní práce však stále posílají své žádosti na náborové oddělení. Jen od začátku roku jich eviduje 150. V současné době má policie rozpracovaných 49 žádostí uchazečů, kteří procházejí přijímacím řízením.

To se skládá z takzvaných psychotestů, fyzických testů a zdravotního vyšetření. A první dva jmenované jsou podle Davida Fulky pro spoustu uchazečů velkým oříškem a zároveň sítem.

Zrádné kliky

Podle Davida Fulky se u psychologických testů pohybuje úspěšnost uchazečů lehce pod padesáti procenty. Pokud u nich člověk uspěje, nastává další problém u testů fyzických. Tam se podle ředitele projevuje současný trend, kdy jen málo lidí tíhne ke sportu a větší čas věnují sezení u počítače. „Sportovců, kteří se k nám hlásí, je čím dá tím méně. Velkým problémem je například udělat pár kliků. Ale je to jen odraz dnešní doby,“ uvedl příklad ředitel a vrátil se k tabulkovým místům 36 policistů určených především do oblasti Rychnovska. Z nich jedna třetina (12) bude sloužit v Hradci Králové u Pohotovostního a eskortního oddělení. Tedy u složky, která provádí běžnou službu v terénu a je co nejméně zatížená administrativou tak, aby mohla v případě tísňového volání na 158 vyrazit do kteréhokoliv koutu kraje. „Další deset policistů bude přiděleno k cizinecké policii, osm na obvodní oddělení do Rychnova a čtyři k rychnovskému dopravnímu inspektorátu,“ uvedl David Fulka s tím, že zbylá dvě tabulková místa obsadí dopravní policisté přiděleni na Náchodsko. Tedy do míst, kudy na Rychnovsko projíždí velká porce pracovníků z Polska. Všech 36 nových policistů by mělo být ve službě v průběhu příštího roku.

Policejní výhody

Nastupující policista bez praxe nebo do 3 let praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá hrubý služební příjem od 20 tisíc, přičemž průměrný plat příslušníků Policie České republiky v roce 2016 byl 35 774 korun.