Rychle k vodě. Vysoké teploty otevřely mnohá koupaliště dříve

Královéhradecko, Rychnovsko - Většina koupališť v regionu o víkendu otevřela své brány. Zchladit se k vodě vyrazily stovky lidí, nutno podotknout, že řada z nich se vypravila za koupáním do přírody. Plno tak bylo nejen na koupalištích, ale také u rybníků a nádrží.

Koupaliště Flošna v Hradci Králové.Foto: Deník / Michal Fanta

O víkendu otevřelo koupaliště v Chlumci nad Cidlinou, Dobrušce i Třebechovicích pod Orebem. Hradecká Flošna se otevřela již na konci května. „Za první čtyři dny navštívilo vyhřívané bazény koupaliště 5300 návštěvníků,“ uvedla Jaroslava Bernhardová, ředitelka hradecké Správy nemovitostí. Flošna je otevřená každý všední den od 6 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin.

Některá koupaliště však stále zůstávají zavřená. Jedná se například o koupaliště Včelné u Rychnova nad Kněžnou nebo koupaliště v Kostelci nad Orlicí.

První z nich by chtělo otevřít v polovině června. „Je to už tradice, že otevíráme v tomto termínu. Nevím, jak to ostatní koupaliště stihla, ale my musíme počkat na výsledky testů vody,“ uvedl jednatel rychnovských technických služeb Jiří Vymětal. Podle něj nyní dochází k napouštění bazénů.

V druhé polovině června chce otevřít koupaliště v Kostelci nad Orlicí. Hygiena tu bude vzorky nabírat zhruba za 14 dní, pak je třeba počkat na výsledky. Podle provozovatele koupaliště Mariana Šípoše má pozdější otevření své výhody i nevýhody. Velkou roli hraje i stálost počasí. „Vzhledem k tomu, že nás nijak nedotuje město, je pro nás situace složitější,“ poznamenal.

S příchodem teplých dní přicházejí s novinkami i kryté bazény. Nabízejí takzvané slunné loučky. „Slunná loučka má sloužit jako relaxační a odpočinková zóna jak pro návštěvníky krytého areálu, tak i pro další zájemce, kteří se třeba jen chtějí opalovat v příjemné oáze zeleně uprostřed města,“ uvedla Jaroslava Bernhardová, ředitelka hradecké Správy nemovitostí.

Bazén v Rychnově nad Kněžnou čeká ode dneška až do 18. června odstávka. Pak se i zde najede na letní režim. Za teplého počasí bude možné využít bazénovou zahradu ke slunění, hrám a odpočinku, připraveno na ní bude i občerstvení. Rychnovský bazén navíc nabízí v srpnu i příměstský tábor.