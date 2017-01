Průmyslováci z Dobrušky mají zájem o energetiku

Dobruška - Jak zajistit dostatek energie pro sedm miliard obyvatel Země? Je reálné zvyšování životní úrovně bez růstu spotřeby energie? Jaké zdroje energie máme k dispozici a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

SPŠ Dobruška
Foto: Archiv školy

Tyto a mnohé další otázky byly tématem besedy „Energie – budoucnost lidstva" na SPŠ v Dobrušce. Za studenty přijel Jiří Tyc, ředitel divize Temelín Energoservis. Na názorné ukázce Tyc ukázal, jak je lidstvo na elektřině existenčně závislé, a že si mnohdy ani neuvědomujeme, k jakým všem úkonům ji potřebujeme.

Dotazům ani nápadům se nekladly meze. Zájem z řad studentů byl patrný. Jeden ze studentů se dokonce ptal, jestli se dá využít elektrická energie z blesků.

„Existují nápady, jak by to mohlo jít, ale jsou zatím „v plenkách", řekl Tyc. Dále zdůvodňoval složitost této techniky a teoreticky vše vysvětlil.

Osvětový projekt Energie – budoucnost lidstva je součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ. Běží již 16 let a dosud se jej zúčastnilo více než 210 tisíc mladých lidí v celé ČR.

Snaží se studenty vést k tomu, aby o věcech přemýšleli v souvislostech a nebáli se vytvářet si vlastní názor. Dalším cílem je motivace ke studiu na technicky zaměřených školách, kde se v posledních letech potácí se stále zmenšujícím se počtem studentů.

