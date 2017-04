Prodali auta, spáchali podvod

Královéhradecko - Byli podvedeni, ale sami také spáchali podvod. Někteří majitelé vozidel z dobrušské kauzy se snažili svých aut zbavit.

Koupili auto a nyní o něj nejspíš přijdou. Přitom se sami ničeho nezákonného nedopustili. Kauza aut z ciziny, kterým registrace zfalšoval úředník Radovan Antl z Dobrušky, má dohru pro více než sto padesát lidí, kteří v dobré víře koupili vozidla.

Úředník auta před lety zlegalizoval, ačkoli neměla patřičné doklady, nyní po zhruba 160 nešťastných majitelích úřad požaduje dodání originálů, jinak vozidla vyřadí z provozu.

Majitelé však tito lidé nemají a k dohledání nebudou momentálně už ani v zahraničí. Dobrušský odbor dopravy začal poškozené majitele informovat na podzim loňského roku. V dopisech, které rozeslal, stojí, že již vozidlo nemohou dále prodávat nic netušícím kupcům – jinak by se dopouštěli podvodu. Někteří z majitelů však i přes toto varování svá vozidla prodali. Kupce uvedli v omyl a dopustili se v podstatě toho samého, co dovozci, kteří do Čech auta nelegálně přivezli za účelem namastit si kapsy. Tito majitelé spáchali defacto podvod a rozšířili tím okruh poškozených. „Víme o tom, že někteří lidé vozidla prodali, hlídáme si to," uvedla vedoucí dobrušského odboru dopravy Blanka Coufalová.

Podle vedoucí dobrušského dopravního odboru Blanky Coufalové bylo na začátku dubna případů, kdy lidé prodali auto, ačkoli věděli, že by neměli, zhruba osm.

„Všechny jsme upozorňovali na to, že ty vozidla nesmějí prodávat. Někteří to udělali s vědomím, že někoho dalšího napálí, předají mu černého Petra. Někteří to udělali spekulativním způsobem - například, že auto prodali příbuznému a hodlají si ho přeprodávat sem a tam," uvedla úřednice Coufalová.

Policie zatím věc nešetří

Rychnovská policie potvrzuje, že v některých případech by se mohlo jednat o podezření z trestné činnosti. Zatím se však věcí nezabývá.

Dle informací Deníku došlo i k předprodejům, kdy kupec o tom, že je s vozidlem problém věděl, a přesto ho koupil. „Ve smlouvě to bylo podchycené. Bylo to tam přesně uvedeno," řekl zdroj blízký tomuto případu.

Poškození majitelé aut - ať už ti, kteří auto koupili před podzimem 2016 nebo až poté, se však nechtějí vzdát.

Ačkoli vědí, že potřebné doklady nedodají, chtějí společně využít veškerých zákonných prostředků, aby zabránili vyřazení aut z provozu. A pokud se jim tohle nepovede, budou požadovat odškodné.