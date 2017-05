Přípravy na Dětský a sportovní den v Opočně vrcholí

Opočno - Všechny děti v Opočně od 1 roku do 15 let se můžou těšit na Dětský a sportovní den. Konat se bude na fotbalovém hřišti a zimním stadionu v neděli 28. května od 14 do 17 hodin.

foto k článku Přípravy na Dětský a sportovní den v Opočně vrcholíFoto: Deník

Program bude moderovat klaun Lukino a na fotbalovém hřišti si účastníci vyzkouší stříkání na terč, chůzi na chůdách, kopy na branku, střelbu ze vzduchovky. Na ploše zimního stadionu pro změnu slalom s míčkem a hokejkou, hod na koš, jízdu zručnosti na kole a koloběžce a to na stroji buď vlastním nebo zapůjčeném. Akce je dárkem pořadatelů - Základní školy a města Opočna k Mezinárodnímu dni dětí. Dana Ehlová

