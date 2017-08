Přepyšské kormidlo získaly Mařenka z Perníkové chaloupky a osádka balónu

Přepychy - Domněnku, že sob je zvíře, které volně žije pouze v polárních krajích a u nás ho zřídka můžeme vidět pouze v zoo, postavili tzv. „na hlavu“ v Přepychách.

I když tam 26. srpna nebylo po sněhu a ledu ani památky a zoo v obci (zatím) taky nemají, čtyřhlavé parohaté spřežení se znenadání objevilo před udivenými zraky účastníků a spousty diváků soutěže O přepyšské kormidlo. Ale nejen to! Sobi se dokonce vrhli do vody rybníka Dvorský, aby co nejrychleji dovezli svého pána – Santa Clause – do cíle soutěžní trasy.

Pojďme však od začátku. Klání O přepyšské kormidlo pořádá už sedm let spolek ProPřepychy a je to akce plná legrace a recese, ve které soutěžící projevují neuvěřitelnou nápaditost, kreativitu a také um při stavbě svých plavidel. Ono není problém něco vymyslet, ale vymyslet to tak, aby neobvyklý koráb plaval a plaval lehce, není určitě vůbec jednoduché.

Letos se poprvé soutěžilo ve dvou kategoriích: do 15 let a nad 15 let. Pětičlenná porota, jejíž předsedkyní byla starostka obce Zdeňka Seidelová, nejprve hodnotila design plavidel zaparkovaných v depu. Nápady, které se zrodily v hlavách přihlášených, budily (a naprosto oprávněně) značnou pozornost a první úsměvy. Jejich názvy totiž jasně charakterizovaly vzhled, a tak nejen porotci, ale i diváci, doslova zírali s otevřenou pusou.

V dětské kategorii se postavila na start tato plavidla: Hasiči (tříčlenná posádka, z níž dva pádlovali a jeden stačit hasit oheň ohrožující palubu), Flinstounovi (Fred a jeho přítel Barney s dokonalým modelem auta), Smolíček (se statným sedmerákem, který jeho i jeskyňku bezpečně dovezl do cíle) a Perníková chaloupka (se srdci, ale dokonce s mechem, šiškami i mickou za kouřícím komínem a především krásnou Mařenkou). Přestože se měřil čas při zdolání trati, rychlost důležitá nebyla. Dokonalost korábů a posádek toto kritérium právem upozadila.

Zahanbit se ovšem nedali ani kapitáni kategorie nad 15 let. Velitelem „stroje“ nazvaného Vesnička má přepychová, dokonalé napodobeniny modrého družstevního náklaďáku ze známé filmu, byl zubatý Otík se sluchátky, kabelou a nezbytným rohlíkem, kterého jaksi samozřejmě musel podporovat Pávek. Zde zřejmě hbitost na hladině ovlivnil pomyslný motor pod kapotou, protože právě oni projeli trať nejrychleji. Nepřekonalo je ani sobí čtyřspřeží, které před cílem mohutně popoháněl, už stojící, Santa Claus. Na hladině rybníka Dvorský se dokonce objevil i horkovzdušný balón Letem světem, dokonale ovládaný párem zručných pilotů. V samém závěru soutěže pak na city něžného pohlaví mezi diváky i porotou brnkal už před startem Amorek. Náklonnost i zalíbení si získával svými šípy a květy lásky a nic na tom nezměnilo ani jeho srdce v podobě pádla, jež mu pak poněkud ztěžovalo zdolání trasy.

Na bezpečnost posádek celou dobu bedlivě dohlížel mořský vlk na pramici, jemuž skvěle sekundovala všemi barvami laděná kachna, dar Přepych od Přelouče, spřátelené obce.

V přepyšském kormidle se soutěží také o přízeň diváků, kteří ji dávají najevo finančně. Sympatie si získali všichni soutěžící bez rozdílu a celkový výtěžek 9 375 korun podpoří činnost pořadatelského spolku.

Kdo v Přepychách nebyl, přišel o hodně. Přepyšské kormidlo (a k vidění bylo nejen klasické dřevěné, ale i z papíru nebo z marcipánu) opět dokázalo, že titul Vesnice roku Královéhradeckého kraje patří Přepychám právem. (ehl)



Vítězové kategorií:

Do 15 let: Perníková chaloupka

Nad 15 let: Letem světem

Sympatie diváků: Smolíček