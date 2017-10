Podílejte se na vzdělávání dětí

Kostelec nad Orlicí - Na území Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska už druhým rokem probíhá mapování a debata nad posunem vzdělávání dětí do 15 let. Vstupovat do ní mohou učitelé, rodiče i široká veřejnost.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Štěrba

S podporou realizačního týmu z MAS nad Orlicí se pravidelně začali setkávat ředitelé základních a mateřských škol. Zřizovatelé diskutují nad místními problémy v oblasti vzdělávání a hledají jejich řešení. Další významnou součástí je podpora formou vzdělávacích seminářů a kulatých stolů. Ve čtvrtek se konal seminář na téma Dítě, poruchy chování a pozornosti, další je připraven na středu 18. října a má název Zastavíme hrozbu kybersvěta. Více informací najdete na map.nadorlici.cz.

Autor: Ilona Dvořáková