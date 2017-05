Počet odběratelů městských SMS roste

Královéhradecko - Od hradecké firmy Hapex opět vyjede nadměrný náklad. Tlaková nádrž vyrobená ve firmě ZVU Strojírny se vydá na svou přes dvě stě kilometrů dlouhou trasu do Litvínova v úterý v 17 hodin. Do Litvínova by měla dorazit 18. května ve dvě hodiny ráno.