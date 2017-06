Penzionem roku je architektonický skvost

Kostelec nad Orlicí - Nejlepším penzionem v České republice je Podhorní Mlýn v Kostelci nad Orlicí.

Uprostřed malebné podorlické přírody stojí penzion Podhorní Mlýn, který zvítězil v prestižní celostátní soutěži Penzion roku. Penzion má bohatou historii. Roku 1905 místní podnikatel František Sejkora, který činil kůže, koupil od sousedů mlýn a roku 1906 dal přistavět hospodářskou budovu, což je budova současného penzionu. Ke stavbě si přizval architekta Václava Roštlapila, který pochází přímo z Kostelce nad Orlicí a projektoval například Strakovu akademii.

„Nám se ten objekt strašně líbil, trvalo to ale docela dlouho, dům totiž pan Sejkora daroval městu, říká se, že jeho syn holdoval kartám a alkoholu. Mlýn získali rybáři, tuhle část získalo bytové družstvo a bydleli tu senioři. Dvacet let to tu chátralo a město se rozhodlo, že budovu prodá. My jsme snad tři roky byli v nějakém výběrovém řízení a čekali jsme, jak to dopadne. Nakonec jsme zůstali jediní,“ říká majitelka penzionu Gabriela Pelová. A vzpomíná, jak po šesti letech rekonstrukce a běhání po úřadech nakonec penzion v roce 2005 otevřeli. Příjemné prostředí, kvalitní domácí kuchyně a hlavně kladné ohlasy hostů – to vše brala v potaz hodnotitelská komise prestižní celostátní soutěže, jejíž vyhlášení se konalo v Karlových Varech v hotelu Pupp a účastnily se ho špičky současné gastronomie. „Když nás vyhlásili, byl to nepředstavitelný pocit, ani nevím, jak to popsat, ale byla jsem nesmírně šťastná, protože je to signál, jdeme správným směrem,“ říká Gabriela Pelová a dodává: „Ono to není o penězích, je to spíš o pocitu, že jste oceněni za svoji práci.“ Kromě ceny Penzion roku si Podhorní Mlýn odnesl ještě další titul - Penzion s nejlepším stravováním v ČR.