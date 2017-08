Pekárna Na Plechu vrací lidi do života

Kvasiny - Netradiční pekárna, v níž se pečou tradiční i neobvyklé dobroty. Voní čokoládou, zázvorem i skořicí, ale pekaři jsou sví. Pracují každý den velmi pilně a jsou šťastni, že mohou být zaměstnáni. Pekárna Na Plechu je projektem sociálního podnikání. Lidé zde pracují v režimu chráněných pracovních míst – o něco pomaleji, ale o to s větší chutí do práce.

Otevřelo ji občanské sdružení Pferda v roce 2010, původně jako pekárnu tréninkovou, pojmenovanou podle projektu Láry Fáry. V roce 2014 k ní přibyla i druhá, s názvem Na Plechu, která zaměstnává pekaře s lehčím mentálním postižením a duševním onemocněním, a pomáhá navracet je do normálního života. Nedávno se dokonce stala vítězem akceleračního programu Impact First, což je program vytvořený na míru sociálním podnikům a neziskovým organizacím. Jeho cílem je vybudovat komunitu podnikatelů, kteří jsou nezávislí na grantové a dotační podpoře a zároveň jsou úspěšní v oblasti sociálního podnikání.

„Motivace pro otevření byly dvě. První, že jsme nenašli žádného dodavatele dobrých dortů do našich dvou kaváren v Rychnově a v Náchodě, druhá byla, že se k nám hlásili i lidi s těžším postižením, pro které je to skvělá terapie, a navíc tréninková pekárna přestala stíhat, uvedla Iva Laštovicová, vedoucí sociálního projektu Láry Fáry. „Pečeme na objednávku, máme několik odběratelů – kavárny i obchody, zvládáme oslavy, pečeme svatební koláčky, klasické dorty i slané záviny, poháry, sušenky, prostě vše, co vás napadne,“ doplnila Radka Frydrychová, která má na starosti pekárnu Na Plechu. Klienti kteří v pekárně pracují dostávají plat, mají dovolenou, a všechna další práva a povinnosti jako normální zaměstnanci.

Jednou z nich je i sympatická Naďa, která si práci nemůže vynachválit. „Jsem tady rok a moc se mi tu líbí, rok už taky bydlím sama a dokonce mám pejska,“ říká. Jeden ze souvisejících sociálních podniků organizace Pferda se totiž týká chráněného bydlení. Klienti se učí bydlet samostatně, vařit, nakupovat, a vše, co je pro nás ostatní běžné. „Nadě se podařilo odejít z ústavu a nebylo to jednoduché, protože ústavy moc nechtějí pouštět klienty do samostatného života, my jí pomáháme a dohlížíme na ni. Je moc šťastná, protože je to člověk společenský, chodí plavat, jezdí na koni, je ráda, že může žít plnohodnotný život. Snažíme se prostě lidi jako ona začlenit do společnosti, což spousta lidí nechápe, ale jsou to stejní lidé jako my, jen mají malý handicap,“ dodává Radka Frydrychová.