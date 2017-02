Parcely, chodníky a sídliště - to je plán na letošní rok

Vamberk - Na letošní rok plánuje město Vamberk řadu investičních akcí. Jednou z nejnáročnějších bude příprava a zasíťování pozemků na výstavbu rodinných domků v lokalitě Bačinka.

Husovo náměstí ve Vamberku. Foto: Deník/Miroslav Sixta

V první etapě jich město plánuje 16 a následovat bude další etapa. „Zájem o pozemky určitě je a předpokládáme, že se parcely bez problémů prodají," konstatoval starosta. Město počítá i s rekonstrukcí chodníků v ulicích Žamberecká a Jiráskova. „ Čeká nás i rekonstrukce vzduchotechniky ve sportovní hale či první etapa revitalizace sídliště Jiráskova," dodal starosta. Opravila se i ulička pod Helgolandem, ovšem co s rozpadajícím se hotelem, to je otázka. Patří soukromníkovi a město do jeho záměrů mluvit nemůže, pokud nebude přímo ohrožovat kolemjdoucí. Pod Vamberk patří i Peklo a Merklovice. V Pekle se podařilo opravit část vodovodního řadu, v Merklovicích zase hýří prospěšnou aktivitou založený Merklovický okrašlovací spolek, o kterém píšeme na jiném místě dnešních novin.

Teplotní rekord na Orlickém Záhoří a radost ze sněhu

Orlické Záhoří - K nejstudenější místům v Orlických horách patří bezesporu Orlické Záhoří. Zvlášť v letošní zimě se sněhu a mrazům daří, tak není divu, že na počátku ledna naměřili na amatérské meteorologické stanici pana Vojvodíka 33,2 stupně Celsia. Starosta Záhoří Vojtěch Špinler jen podotkl, že stanice funguje čtyři roky, je elektronická, takže údaje se mohou kontrolovat na internetu. I další údaje o stupních vypovídají, že mráz letos mrazivou kotlinu, kde Záhoří leží sevřel důkladně ranní minima kolem 25 stupňů nebyla výjimkou. Počasí si ale starosta chválí, pro obec to znamená příliv návštěvníků. „Máme ze sněhu radost, je to zima, jak má být."

Okrašlovací spolek Merklovice splatil dluh a opraví kapličku

Merklovice - V 60.letech 19. století, obzvlášť pak po roce 1867, docházelo k rozkvětu spolkové činnosti, který vedl k zakládání nových spolků, besed, klubů. A došlo také k založení prvních okrašlovacích spolků. Ať už z důvodů romantizmu, v té době životního stylu,včetně kultu přírody, nebo z vlasteneckého cítění. Když byla existence okrašlovacích spolků v roce 1951 násilně ukončena, zdálo se, že výraz okrašlovací spolek bude navždy patřit jen historii. Ale nestalo se tak. Po roce 1989 se začaly probouzet spolky znovu k životu na mnoha místech republiky. Začaly vznikat i v regionu v Rychnově OK Včelný, v Potštejně. A v roce 2015 byl založen i v Merklovicích. „V obci doposud fungovali jen hasiči, chtěli jsme rozšířit nabídku o něco, co by nejen pomohlo Merklovice zkrášlit, ale nabídlo i možnosti společenské," řekl jeden ze zakladatelů spolku Jan Rejzl. Kromě několika sousedských setkání bylo pro spolek největší akcí zajištění a umístění památníku padlým v I. světové válce. „Z Merklovic jich byla přes dvacet a cítili jsme potřebu jejich památce splatit dluh," dodal. Bronzová plastika je z dílny merklovického občana Jindřicha Janečka a nese ji pískovcový podstavec. I na letošní rok spolek plánuje další sousedská setkání a čeká ji alespoň dílčí oprava místní kapličky.