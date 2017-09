Orlické Záhoří má mobilního průvodce

Rychnovsko, Orlicko - Pořádáte zajímavou kulturní, sportovní či společenskou akci? Chcete, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí? Přidejte ji do nové rubriky Tipy Deníku, kterou najdete na stránce: www.rychnovsky.denik.cz/tipy/pridat/. Stačí, když zde do kolonky Přidat akci připojíte facebookovou adresu vaší události.