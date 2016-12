Opuštěné chaty jsou lákadlem pro zloděje. Je třeba je zabezpečit

Rychnovsko - Před zimou by měli majitelé objekt pořádně zabezpečit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Krádeže v opuštěných chalupách a chatách? To je strašák pro majitele rekreačních objektů. Hlavně zimní měsíce jsou totiž lákadlem pro zloděje. Ti vyhledávají právě přes zimu opuštěné chalupy.

Policisté radí, že by si lidé neměli uvnitř objektů nechávat žádné cennosti.

„Setkáváme se s různými typy zlodějů. Někteří prostě vidí opuštěnou chalupu a z ní ukradnou, co najdou, pak jsou i ti, kteří se v prázdném objektu nají a také tam přespí. Hodně zlodějů si ale předem chatu nebo chalupu vytipuje, a to například kvůli cenným starožitnostem," vysvětlila Deníku již dříve tisková mluvčí rychnovských policistů Alena Kacálková.

Právě v zimě, kdy jsou chalupy většinou opuštěné, mají zloději pré. Velice často si vybírají především odlehlé a nezabezpečené objekty, kam se dá dobře dostat autem.

Jako ochrana před nevítanými hosty pomůže i pravidelná návštěva.

Pokud se pojedou majitelé na chatu několikrát za zimu podívat a odklidí například sníh, bude to vypadat, že chalupu pravidelně kontrolují, a zloději ji tak raději obejdou.

I když naštěstí v loňských letech počet krádeží přes zimu výrazně ve víkendových chatách a chalupách nijak nevzrostl, měli by majitelé rekreačních objektů dbát důraz na jejich zabezpečení.

Od začátku letošního roku do konce října řešili letos policisté devět krádeží ve víkendových chatách, celková škoda pak byla 75 tisíc korun. Policisté dělají pravidelné kontroly, při nich také zjišťují, jakým způsobem jsou chaty zabezpečené. Nejslabší stránkou rekreačních objektů z hlediska vloupání jsou podle odborníků jako u všech objektů okna, prosklené plochy a dveře. Znesnadnit práci zloději mohou majitelé už jen přiděláním okenic nebo mřížemi. Podle odborníků ale pak může zloděj způsobit ještě větší škodu. Pokud se totiž dovnitř dostat chce, tak se tam stejně dostane a mříže ho neodradí. „Na chalupě máme mříže, bohužel už se nám ale několikrát stalo, že nás vykradli. Naštěstí jsme uvnitř neměli nic cenného, je to ale velmi nepříjemné. Když jsem v chalupě sama, mám docela strach. Je totiž na poměrně odlehlém místě," vysvětluje Helena Petrů, která jezdí s rodinou na chatu do Orlických hor.

Podle policistů je vhodné zabezpečit rekreační objekt elektronickým záchranným systémem. Chatu je třeba zazimovat, majitelé by měli odvézt z objektu drahé nářadí, horská kola a další cennosti.

Na co si dát pozor?

Chatu či chalupu by měli majitelé co nejlépe zabezpečit.

Velmi oblíbená jsou v současné době moderní zabezpečovací zařízení.

K bezpečnosti mohou pomoci také uzamykatelné okenice či mříže, ale ani ty nemusí být pro zloděje překážkou.

Je dobré se domluvit se sousedy, aby se občas na místo zašli podívat.

Pokud už k samotné krádeži dojde, je důležité hned zavolat polici. Majitelé by neměli na nic sahat nebo dokonce něco uklízet.

Nejlepší je do samotného objektu ani nevstupovat a venku počkat na příjezd policistů. Zloděj by totiž ještě mohl být uvnitř.

(star)