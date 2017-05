Opočno investuje do sportovních areálů

Opočno - Více než tři čtvrtě milionu ze svého rozpočtu dá Opočno na rekonstrukci dvou sportovních areálů.

Budova městského úřadu na Kupkově náměstí v Opočně - ilustrační foto.Foto: Miroslav Sixta

O částce převyšující tři čtvrtě milionu, která bude uvolněna z městského rozpočtu, jednomyslně rozhodli minulý týden na svém zasedání zastupitelé. První dotace ve výši 460 tisíc korun půjde na dokončení stavby sociálního zařízení a zázemí v areálu tenisových kurtů TJ Spartak. Město na tuto rekonstrukci neúspěšně žádalo o dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Nezbylo nám nakonec nic jiného, nežli sáhnout do vlastních zdrojů, naštěstí nás v tomto případě finančně podpořil Královéhradecký kraj,“ říká starostka Opočna Šárka Škrabalová s tím, že zařízení by v budoucnu měl využívat nejen oddíl tenisu, ale budova by měla sloužit jako zázemí pro nové víceúčelové hřiště. Jeho výstavba je momentálně ve fázi přípravy projektové dokumentace. Podle Petra Dvořáka, jednatele TJ Spartak, je současný stav značně nevyhovující, prostory jsou staré mnoho desítek let.. „Plánujeme zbourat stávající ubytovnu a na jejím místě vystavět moderní sociální zařízení, které bude splňovat všechny požadované standardy.“

Druhou dotaci ve výši 300 tisíc korun dostane TJ Sokol Opočno na dokončení vícegeneračního hřiště, které bude přístupné široké veřejnosti. „Za peníze pořídíme nové herní prvky, jako jsou pískoviště, hrací věž, skluzavka, houpačka, pružinové houpadlo a hlavně altán, kde najdou v případě špatného počasí zázemí maminky s kočárky,“ říká starosta TJ Sokol Jan Koďousek.

Z historie TJ Sokol

Opočenská tělocvičná jednota byla založena v roce 1868. Sokolským domem tehdy byl současný Kodymův národní dům. Po období fašistického a komunistického temna obnovila činnost roku 1990. Aktuálně má T.J. Sokol Opočno 160 členů, kteří cvičí ve 14 oddílech.