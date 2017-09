Opočenský špitál se pronajímá

Opočno - Bývalou chirurgii a porodnici opočenské nemocnice využije firma z Babišova svěřeneckého fondu.

Areál nemocnice v Opočně.Foto: Dana Marková

Sedm let poté, co se v opočenské nemocnici definitivně uzavřely operační sály, její areál opět ožije. Město ho pronajme firmě Future Health ze skupiny Hartenberg, který spadá pod firmu SynBiol, jež dříve patřila Andreji Babišovi, exministru financí a bývalému vicepremiérovi a kterou politik převedl do svěřeneckého fondu.

Město firmě zatím pronajalo budovu chirurgie a porodnice, a to celkem na dvacet let. Podle starostky Šárky Škrabalové však není vyloučeno, že by mohla mít společnost v budoucnu zájem i o internu. To v případě, kdyby chtěla rozšiřovat své služby. Zatím plánuje v opočenské nemocnici zařízení pro následnou a rehabilitační péči se čtyřiceti lůžky. V budově interny by mohlo vzniknout dalších dvacet lůžek.

Město od společnosti ročně zinkasuje necelých devět set tisíc korun a tyto peníze chce investovat do oprav nemocničních budov. Podle starostky Škrabalové je možné, že by za dvacet let společnost nemovitosti dokonce odkoupila.

Město se podle nájemní smlouvy bude starat o budovu, její pláš i střechu. „Jedná se o areál nemocnice, kde je stále třeba něco zvelebovat. Jeho stav tomu odpovídá,“ uvedla starostka Škrabalová.

Zda by byl případný odkup pro město výhodné, nechce starostka nyní předjímat.

„Dvacet let, to je skoro čtvrt století. Je možné, že pak bude všechno jinak. Složení zastupitelstva může být už úplně jiné a jeho názory a postoje taky. Pokud to bude dobře fungovat, tak proč ne?“ vyjádřila se starostka.

V areálu bývalé nemocnice nyní sídlí opočenské technické služby, ale i léčebna dlouhodobě nemocných.

„Je tam také poliklinika a následná péče Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Zůstávají tady také ordinace lékařů. Nový nájemce tam navíc vybuduje lékárnu. Jsme rádi, že se areál oživí,“ dodala starostka.

Sedm let poté

Královéhradecký kraj opočenskou nemocnici uzavřel v roce 2010 po velkých protestech místních obyvatel. Zanikla tak i vyhlášená porodnice. O dva roky později v jedné z budov vznikla poliklinika. V roce 2014 kraj městu areál bezplatně převedl.

Město uvažovalo, jak jej využije. Ve hře byl domov důchodců, chráněné dílny nebo prádelna.