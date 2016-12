Okresní soud by rád vyřešil nedostatek přísedících

Rychnovsko - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou se potýká s nedostatkem přísedících. Až do konce letošního roku se proto mohou noví zájemci o tuto pozici hlásit na příslušných městských úřadech v okrese.

Okresní soud Rychnov nad KněžnouFoto: Jolana Zeidlerová

V současné době má soud k dispozici celkem 36 přísedících, jejich počty by rád navýšil až o dvacet nových posil. To však nebude úplně snadné, jak říká místopředseda okresního soudu Michal Strnad: „S nedostatkem přísedících se potýkáme dlouhodobě, o pozici není velký zájem, i z důvodu ne příliš vysokého platového ohodnocení. Dalším problémem je i vysoký věkový průměr, většina našich přísedících je nyní v důchodovém věku."

Zájemci o místo u soudu by si měli určitě předem důkladně rozmyslet své možnosti. Podle Strnada se totiž velice často stává, že se přísedící nechají do funkce zvolit, pak se ale chození k soudu vyhýbají. „Někteří nemají čas, nebo se jim nechce chodit k nepříjemným kauzám. Stává se to hlavně u složitějších případů," dodává místopředseda soudu.

Přísedící zasedají v trestních senátech, v nichž se rozhoduje o závažných trestných činech, a dále se podílejí na rozhodování v senátních věcech občanskoprávních.

Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu.

Při účasti na jednání soudu náleží přísedícímu náhrada hotových výdajů (stravné dle příslušných právních předpisů a dále vynaložené jízdné), náhrada ušlé mzdy a dále pak paušální náhrada ve výši 150 korun. Přísedící je volen do této funkce na dobu 4 let.

(jan, zr)