Odvolaný ředitel ZŠ F. Kupky v Dobrušce se brání. Neměl prý možnost se bránit

Dobruška - Město Dobruška odvolalo ke konci školního roku ředitele Základní školy F. Kupky Roberta Nováka. Ten si v článku zveřejněném v Rychnovském deníku 7. září stěžoval na to, že odvolání bylo unáhlené, a že mu nebylo umožněno se proti němu dostatečně bránit. Vedení města se proti jeho vyjádření důrazně ohradilo.

Základní škola Františka Kupky v Dobrušce.Foto: archiv ZŠ F. Kupky

Tiskový mluvčí města Dobrušky Miroslav Sixta k problému uvedl: „Důvodem pro jeho odvolání bylo závažné porušení právních povinností, což zjistila Česká školní inspekce a rovněž to vyplynulo z šetření Policie ČR. Navíc byl radou města dvakrát vyzván, aby se k tomu vyjádřil písemně, což učinil, a jednou byl pozván na jednání městské rady, aby se k celé věci vyslovil.“ Důvodem odvolání měla být údajná šikana ve třídě 3. A . První kontrola pochybení vedení školy neshledala. Po šetření Policie ČR provedla inspekce ve škole další kontrolu. Ta zjistila, že ředitel uvedl nepravdivé údaje o údajných kontrolách ve zmíněné třídě. „Ty se neuskutečnily a údaje o jejich provedení byly dle šetření Policie ČR zfalšovány,“ dodává Miroslav Sixta.

Odvolaný ředitel trvá na svém

„Jediné pochybení, ke kterému jsem se navíc veřejně přiznal bylo to, že jsem kontrolu ve zmíněné třídě uskutečnil, ale zapsal ji do třídní knihy až zpětně. Byl zrovna konec školního roku a to nevíte, kde vám hlava stojí,“ říká odvolaný ředitel Robert Novák a pokračuje: „Takto jsem to prezentoval inspekci, kde mi řekli, že to, že jsem to dopsal pozdě, je vlastně totéž, jako kdyby se kontrola neuskutečnila vůbec. Ano, dali mi možnost vyjádřit se jednou na radě ale to bylo všechno. Ve funkci ředitele jsem byl 10 let a za celou tu dobu tam nezjistila inspekce žádný problém ani pochybení., říká Robert Novák.“ Za pravdu mu dává i bývalý starosta a současný zastupitel Petr Tojnar. „S bývalým ředitelem byla velice dobrá spolupráce a nepamatuji se, že by s ním byl jakýkoli problém. Když jsem měl možnost se jako zastupitel podívat do zápisu jak policie, tak školní inspekce, tak z toho vyplývalo, že nebyla prokázána žádná šikana. Možná tam došlo k nějakému menšímu pochybení, ale to rozhodně nebylo na odvolání ředitele,“ uvedl.

„Byl jsem strašně zostuzen a nikomu bych to nepřál. Potřebuji klid na práci a na život, nejsem člověk, který by se chtěl mstít a řešit to pořád dokola,“ dodal Robert Novák s tím, že celou záležitost považuje ze své strany za uzavřenou.

Město Dobruška vypsalo na funkci ředitele už druhé výběrové řízení. V prvním, které se konalo 30. srpna, komise žádného z přihlášených uchazečů nevybrala.