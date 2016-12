Od neděle platí nové jízdní řády. Přinášejí více spojů

Rychnovsko - Cestující se mohou těšit hlavně na nárůst počtu přímých spojení Týniště nad Orlicí Rychnov nad Kněžnou Solnice.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Stulír Drahomír

V souvislosti se zvýšením výroby v závodě Škoda Auto a zavedením sobotních směn bude posíleno přímé spojení z Hradce Králové do Solnice. Nově doplněné osobní vlaky odjedou z Hradce Králové ve 4:31 (v sobotu), 12:41 (denně kromě neděle) a 21:07 (v sobotu). Opačně ze Solnice do Hradce Králové pojedou nové spoje v 6:20 (v sobotu), 14.20 (denně kromě neděle) a 22:20 (v sobotu). Rozšířená nabídka nad rámec roku 2016 je zatím naplánována do 10. června, její další osud bude záviset především na jejím využití.

Večerní spojení z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou po 22. hodině bude nově možné i v sobotu (zatím do 10. června) vlakem 20217 s odjezdem ve 22:11. V Hradci Králové budou přípoje ze všech směrů včetně rychlíku z Prahy.

Díky optimalizaci oběhu souprav bude zaveden nový spěšný vlak z Hradce Králové (odj. 5:39) přes Týniště nad Orlicí (odj. 6:01) do Chocně (příj. 6:21) v pracovní dny kromě července a srpna. Tento spoj bude mít výborné přípoje: v Hradci Králové ze všech směrů (Pardubice, Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Hořice v Podkrkonoší), v Týništi nad Orlicí z Doudleb nad Orlicí a v Chocni na rychlíky směr Olomouc, Praha a osobní vlak směr Vysoké Mýto.

Z Týniště nad Orlicí bude zavedeno více přímých vlaků do Rychnova nad Kněžnou a opačně: v pracovní dny pojede bez přestupu v Častolovicích 11 spojů, v sobotu 10 a v neděli 6. Prakticky každou hodinu tak bude zajištěné spojení Hradec Králové Rychnov pouze s jedním přestupem.

Spěšný vlak 1955 odjede z Týniště nad Orlicí v pracovní dny ve 14:31 a do Letohradu dorazí již v 15:28. Současný osobní vlak má příjezd až v 15:52, takže časová úspora činí 24 minut.

Mírného zlepšení se dočká i trať do Rokytnice v Orlických horách. Vlaky s odjezdy v 7:54 z Doudleb nad Orlicí a opačně v 9:11 z Rokytnice v O.h. pojedou nově denně v červenci a srpnu primárně pro podporu turistického ruchu.

Změn se dočkala i autobusová doprava. Na lince IREDO 265 Opočno Rychnov nad Kněžnou se cestující nyní setkají s vozidly s větší kapacitou, čímž dopravci reagují na podněty cestujících na nedostatečnou kapacitu vozidel a zvyšující se počet přepravovaných osob.