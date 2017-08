Ochránce Orlických Rampušák otevřel svoji pivní náruč

Dobruška /FOTO/ - Milovníci zlatavého moku měli o víkendu jasno, kam vyrazit za orosenou sklenicí. V sobotu své brány již posedmé otevřel dobrušský pivovar Rampušák, který pro návštěvníky připravil jak komentovanou prohlídku, tak i bohatý kulturní program orámovaný ochutnávkou pivního speciálu.

Ten výlučně pro tuto příležitost, tak jako již sedmkrát v minulosti, připravil majitel a sládek v jedné osobě Milan Vedral. „Na letošní ročník jsem uvařil pivo s názvem Dobrušťák. Je to světlý ležák, který je specifický tím, že je chmelen za studena americkým chmelem Citra,“ uvedl muž, který dobrušský pivovar doslova pozvedl z popela.

Novodobá historie pivovaru, který se svým právovárečným právem z roku 1320 patří k nejstarším u nás, se totiž začala psát v roce 2007. Tedy rok poté, co sladovna a část pivovaru vyhořela. Památky na tento požár viděli i návštěvníci ve sladovně, kde jsou dodnes vystaveny ohořelé dveře. Kromě nich návštěvníci spatřili i varnu z roku 1936, která dodnes pivo vaří. „Je to unikát, který by již dnes asi nikdo v takové kvalitě nevyrobil,“ dodal Milan Vedral, kterému za zády duněly tóny kapel, které do areálu pivovaru přilákaly tisíce návštěvníků z blízka i daleka. Mezi nimi byla i Jana Hornová, která přijela až z Mladé Boleslavi.

„Atmosféra je tu suprová. Pro strejdu jsem tu koupila jeden ze speciálů a sama se odměnila úžasným koncertem Jakuba Děkana,“ ocenila sobotní odpoledne mladoboleslavská návštěvnice. Kromě Jakuba Děkana v areálu pivovaru vystoupil i Ivan Mládek, kapela Jelen, Alkehol a host ze Slovenska – oblíbená skupina Horkýže Slíže.