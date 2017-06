Obrovský úspěch kosteleckých mažoretek

Kostelec nad Orlicí - Poprvé za dobu své existence pojedou tři družstva mažoretek z Kostelce na mistrovství Evropy do Itálie.

Letošní mistryně České republiky, které 22. června pojedou na mistrovství Evropy do Itálie.Foto: Mažoretky Marlen

Velkého úspěchu dosáhly mažoretky z Kostelce nad Orlicí. Na dubnovém mistrovství ČR získaly hned dvě zlaté medaile. Marlen V. seniorky a Marlen III. kadetky si sáhly na mistrovské tituly, Marlen IV. juniorky si vytančily čtvrté místo. Všechna tři družstva tak postupují na mistrovství Evropy do Itálie, které se koná 22. června.

„Nečekali jsme, že vyhrajeme, nicméně letošní sezóna byla hodně vydařená: už od kvalifikačních kol holky vyhrávaly, což se ještě nikdy v naší sedmnáctileté historii nestalo," okomentovala úspěch svých svěřenkyň jedna z trenérek Martina Kalousková.

„Doma byli nadšení, když jsme vyhráli a do Itálie se těšíme moc," říká Lucie, která v týmu mažoretek tančí už deset let, a dodává, že ji na tom nejvíc baví jak tanec, tak gymnastika, bez které se děvčata neobejdou.

Mažoretky teď čeká 14. června galapředstavení spojené s náborem dívek do pěti let, které se bude konat od 18 hodin v kostelecké Sokolovně, a krátce na to – 22. června budou reprezentovat naši zemi na ME v Itálii. Držme jim palce, aby i tentokrát stanuly „na bedně" a přivezly si domů kromě pěkných vzpomínek i medaili.