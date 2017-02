Obřadní síň má zpoždění více než půl roku. Jaký bude její další osud?

Dobruška - Stavba obřadní síně v Dobrušce se už od počátku komplikuje. Nejdříve protestovali občané, dnes nesplňuje očekávání stavební firma.

V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI na dobrušskou smuteční síň zvítězil projekt královéhradeckého ateliéru architektury Šuda – Horský. Nový objekt bude stát před vchodem na městský hřbitov.Foto: Vizualizace

Obřadní síň měla občanům sloužit už v loňském roce. Doposud však u městského hřbitova stojí pouze torzo stavby.

„Na sklonku roku 2015 město Dobruška uzavřelo smlouvu na výstavbu rozlučkové síně v sousedství městského hřbitova u kostela sv. Ducha. Dodavatelem stavby je společnost Trepart, s. r. o., která staveniště převzala 18. listopadu 2015. V uzavřené smlouvě o dílo se uvádí, že síň má být dokončená za 39 týdnů. Termín vypršel 8. srpna 2016," vysvětluje mluvčí městského úřadu Miroslav Sixta a pokračuje , že firma zřejmě výstavbu podcenila.

„Stavba nadále není dokončená. Společnost se podle svého vedení potýká s nedostatkem pracovních sil. Po uvedeném datu předpokládaného dokončení naskakuje smluvní pokuta z prodlení."

Proč však město smlouvu například nevypovědělo? „Město Dobruška mohlo od smlouvy odstoupit, protože podmínky uzavřené smlouvy dodavatel nedodržel. Zástupci města ovšem respektují, že se v průběhu výstavby řešily určité úpravy a odchylky od původního projektu, například snížení zdí kolem parkoviště, umožnění parkování autobusu, lepší umístění sjezdu na silnici apod. Stavbu také hned na počátku zbrzdily práce na jejích základech.

Předpokládaná těžitelnost hornin byla ve skutečnosti mnohem složitější. Dodavateli tak vznikly nepředvídatelné vícepráce náročnější z hlediska finančního i časového," řekl v této souvislosti Miroslav Sixta.

Město s dodavatelskou firmou teď řeší dodatek smlouvy, do něhož by se měly promítnout i těžké klimatické podmínky letošní zimy a nové požadavky ze strany města, jako je třeba úprava povrchu komunikace. Město tak vyjádřilo zájem stavbu dokončit s původním dodavatelem, rovněž dodavatel tento zájem potvrzuje. „Případné odstoupení od smlouvy by přineslo celou řadu komplikací. Muselo by se vypsat nové otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby, který by stávající stavbu převzal a dostavěl. Zároveň by však musel i převzít záruku za práce dokončené společností Trepart. Původní cena stavby by se tak s největší pravděpodobností navýšila," dodal mluvčí úřadu.

Zastánci stavby v zastupitelstvu při hlasování zvítězili pouze o jeden hlas a návrh tehdejšího starosty Petra Tojnara tak s tím, že město III. typu síň potřebuje, těsně prošel.