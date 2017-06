Obec Roveň čekají velké oslavy, slavit budou hned natřikrát

Roveň - Hned tři kulatá výročí oslaví ve dnech 22. až 24. června v Rovni. Hasiči si připomenou 130 let od založení SDH Roveň, letos také uplyne 200 let od založení místní základní školy a 490 let od založení obce.

dnes 05:54 SDÍLEJ:

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

První den oslav je na programu den otevřených tříd v základní škole, dopoledne dokonce veřejnost může zhlédnout výuku. O den později bude k prohlídce připravena celá škola, včetně výstavy k historii školy a obce. Od 16 do 17 hodin se účastníci zasmějí při filmech Jaroslava Dolečka. V sobotu pokračují oslavy už od 9 hodin. V 10 hodin začíná na fotbalovém hřišti dětský den, ve 13.30 hod. odstartují hasičské soutěže, následovat bude zásah jednotek záchranného systému. Večer je určen divadlu pro děti, které uvidí pohádku Jak šel kozlík do světa, pak přijdou na řadu dospělí, jimž divadelní soubor z Potštejna zahraje kus Andělům sedí rock n´roll. Dana Ehlová

Autor: Redakce