'Nikdy nesuď člověka za jeho činy, pokud jsi nebyl na jeho místě'

Královéhradecko /ROZHOVOR/ - Stanislav Motl je výjimečnou postavou české žurnalistiky. Působil jako válečný reportér, je autorem několika knih a scénářů k filmovým dokumentům. Je nositelem celosvětové ceny, která je považována za rozhlasového Oscara.

Stanislav Motl na besedě v Opočně. Večerem provázel Robert Tamchyna (vpravo)Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Jaký máte vztah k Hradci Králové?

Já jsem tu sedm roků bydlel, a moc rád na to vzpomínám. Pracoval jsem tehdy v novinách, jmenovaly se Pochodeň, a spolupracoval s místním rozhlasem. Našel jsem tady dvě největší lásky, které v životě mám – tramping a lezení po horách. Prožíval jsem tady i svoje první klukovské lásky, a právě v Hradci jsem se vyzul z dětských střevíčků.

Vaše cesta k žurnalistice nebyla tak úplně přímá…

To máte pravdu. Chtěl jsem žít jako Jack London, plout po mořích, lézt na vysoké hory, už tehdy jsem měl touhu život naplno prožít. Takže zatímco běžný novinář studuje, já jsem šel opačnou cestou. Nechtělo se mně moc učit, tak jsem šel pracovat, nejprve jako pomocník zedníků, dělal jsem v pekárně, točil pivo, zkoušel fárat na šachtě, a pak teprve studoval dálkově fakultu žurnalistiky.

Za rozhlasový pořad Stopy, fakta, tajemství jste dostal mezinárodní ocenění, a to hned dvakrát. Jak se vám to povedlo?

Mně se ho v roce 2010 podařilo získat za pořad Chlapec a hvězdy, což je příběh o chlapcích, kteří vydávali časopis v Terezíně, a o rok později se mi povedlo jako prvnímu na světě toho Oskara obhájit. Bylo to proto, že se mi podařilo ve Francii najít trosky letadla, se kterým létal náš první letec Timoteus Hamšík.

Působil jste jako válečný zpravodaj, i za to jste dostal ocenění. Jak moc vás to ovlivnilo?

Prošel jsem 11 válek, reportoval jsem bombardování v Bělehradu. Ukazoval jsem, jak žijí civilisté, žil s nimi v bunkrech a najednou jsem si uvědomil hrůzy dnešní moderní války. To, že pilot někde shodí bomby, za hodinu pije v baru a neví, kam vlastně ta bomba dopadla, co způsobila, koho zabila. Dostal jsem za to cenu Jeden svět.

Měl jste život bohatý na spoustu zážitků, některé byly až mystické…

Když jsme se plavili na Baltu na sedmimetrové plachetnici, chytlo nás epicen-trum tlakové níže a ocitli jsme se uprostřed obrovské bouře. Pamatuji si, že jsme se tehdy všichni uvázali lany a báli se, a já, abych se zbavil strachu, tak jsem si zpíval. A najednou jsem si nad sebou všiml černého racka. Vybavila se mi slova jednoho námořníka, který říkal, že černý racek v takové chvíli nese buď život nebo smrt. A on létal kolem, jako kdyby se radoval, a pak zmizel. A bouře přestala. Jenže když jsme pak byli v přístavu, kamarádi, mezi kterými byl i jeden jménem Mirek Stuchlík, říkali, že jsem se pomátl, že tam žádný racek nebyl. Uzavřel jsem to tak, že to byla vidina. Jenže pak Mirek odjel do Antarktidy, najednou jsem od něj dostal dopis, ve kterém psal, že černého racka taky viděl. A že je to divné, protože v Antarktidě je právě léto. A od té doby je nezvěstný. Ale kdo ví, třeba za tím byla jen vidina, nebo práce mozku.

A co návštěva v jihlavském podzemí?

Bivakoval jsem tam čtyři noci. Je to pro mě pořád největší záhada mého života. Paradoxní je, že jsem celý život hledal dobrodružství všude po světě a vůbec jsem netušil, že to největší najdu doma, na Vysočině.

Podle čeho si vybíráte témata, kterým pak věnujete velkou část času a zároveň života?

Jako malého kluka mě oslovovali staří lidé, protože jsem z nich cítil moudrost a to, že mi můžou něco předat. Tak jsem si už v jedenácti letech všechny ty jejich vzpomínky začal psát. Pak jsem byl o prázdninách na brigádě v cihelně, za vydělané peníze jsem si koupil kotoučový magnetofon a začal jsem si ty lidi nahrávat. Zajímají mě velké životní příběhy lidí. Nerozlišuji, kým byli a jestli stáli nalevo nebo napravo. A přestože se věnuji hodně období 2. světové války, dnes už vím, že nejsem schopen nikoho soudit. Vždycky si při tom vybavím nádherný citát z Talmudu, který se snažím naplňovat – Nikdy nesuď člověka za jeho činy, pokud jsi nebyl na jeho místě.

Našel jste spoustu nacistických zločinců. Jaké to je stát tváří v tvář takovému člověku?

Je to těžké soudit. Například jeden z nacistických pohlavárů, přesvědčený nacista, byl zároveň lékařem. Po Lidicích šel dobrovolně na frontu a říkal, „tohle jsme nechtěli". Sověti ho zajali, chtěli ho poslat domů, a on šel přesto dobrovolně do gulagu. Tam byl 10 let, pak ho pustili, jenže se už neměl kam vrátit, jeho rodina neexistovala. A najednou zjistil, že v Africe je nějaký doktor Schweitzer, který zadarmo léči domorodce, tak mu napsal. Že je bývalý nacista a že by s ním chtěl pracovat. A on mu odepsal, že ho nezajímá jeho minulost, ale to, kolik má atestací, a zda by chtěl pracovat téměř zadarmo. Pracoval tam spoustu let a uzavřel dokonce přátelství na život a na smrt s doktorem Goldsteinem, který o celou svoji rodinu přišel v Osvětimi. Když jsem se s ním potkal, s hrdostí jsem mu podal ruku, protože to je ta miska vah, kolik v životě uděláte špatného a kolik dobrého. A ta miska s tím dobrým u něj jednoznačně převážila.

Byl jste přítelem Lídy Baarové a dokonce zdědil i její pozůstalost. Jaká byla?

Měl jsem ji rád. Kdybyste viděli její knihovnu, milovala české básníky, vážnou hudbu a operu. Některé věci, které zažila, nikdy neřeknu. Pro ni třeba pobyt v pankrácké věznici byl vysvobozením. Dozorci, kteří ji hlídali, za ní přišli a řekli: „Hele tady máš cigáro, za dvě hodiny máš popravu." Řekla mi, že už se nebojí smrti, protože už jednou mrtvá byla. Nikdo vám ale dnes neřekne, že Lída Baarová je jediná česká herečka, která se stala evropskou hvězdou. Hrála velké role s Fellinim, s De Sicou, hrála divadlo, za film Panenství dostala cenu v Benátkách. Bohužel ji dnes lidi vidí zásluhou některých novinářů jen jako opilkyni a milenku Goeblse. A taky jako kolaborantku, přestože jí nikdy nebyla. Svatopluk Beneš o ní řekl, že to byla nejkrásnější lidská bytost, kterou v životě poznal.

Který z příběhů vás nejvíc poznamenal?

Třeba mě jako osobnost velmi přitahuje Milan Rastislav Štefánik. Málokdo ví, že má jako hvězdář sedm výstupů na Mont Blanc. Našel jsem v jeho deníku popis cesty, kterou šel, a vydal jsem se tou samou. Možná se mi budete smát, ale měl jsem pocit, že jsem na něj napojený a že víc rozumím jeho myšlení a cítění. Nebo když hledáte letadlo Saint-Exupéry-ho a najdete pilota, který ho sestřelil. Plakal a říkal, že nevěděl, že za kniplem sedí Exu-péry a že miloval všechny jeho knížky včetně Malého prince…

Já jsem si tehdy moc přála, abyste to letadlo nenašel…

Buďte klidná, letadlo se sice našlo, ale jeho ostatky ne. Jak jsem tak putoval po jeho stopách, moje první cesta vedla do Bastie, kde ze zdejší základny startoval svůj poslední let v červenci 1944. Seděl jsem ve vinárně, kam chodíval, před tím letem tam prý byl obrovský flám až do rána. Sedl jsem si, otevřel Malého prince a najednou přišla servírka, mladá, hezká. Chodila kolem a pak se zastavila a zeptala: „Vy znáte Exupéryho? Copak děláte dneska po sedmé?" Zavedla mě do starého domu, kde na nás v prvním patře čekala stará dáma. Podíval jsem se jí do očí a uvědomil si, že vy ženy nikdy nezestárnete, protože ty oči jsou pořád stejné, a já najednou v těch očích viděl veliký oheň. To děvče mi řeklo, že je to její babička, která v roce 1944 pracovala jako servírka v tom samém baru. A ona mi povídá: „Vy pořád hledáte Antoina, ale nikdy ho nenajdete." „Jak to?" ptám se. „Protože byste ho musel znát. Víte, proč tady tenkrát tolik pil? Protože se těšil, že konečně přijde někam jinam, někam, kde už konečně bude mít klid. On to věděl." Řekl jsem jí tehdy, že už vím, kde to letadlo asi leží, a ona klidně odpověděla: „Najdete letadlo, ale Antoina de Saint-Exupéryho nenajdete nikdy."

Jak si podle vás v dnešní době zachovat zdravý rozum?

Musíte mít dobrý a hlavně bohatý osobní život. Pak je pro mě důležitý okruh kamarádů, kteří nejsou z mé branže. Potkal jsem je na šachtě, na vandru nebo na horách, vše o mně vědí a berou mě i s mými chybami takového, jaký jsem. Moc důležité jsou pro mě také knihy, a hodně mě nabíjejí cesty za prací.