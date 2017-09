Skuhrov nad Bělou - Stavbaře při nástavbě a zateplení zdravotního střediska ve Skuhrově nad Bělou čekalo velké překvapení. V dřevěném obložení se usídlila poměrně velká kolonie Netopýra nejmenšího.

Nástavbu střediska zbrzdili netopýři.Foto: V. Lemberk

„Je to teprve nedávno popsaný druh, je to náš nejmenší český netopýr,“ říká zoolog Vladimír Lemberk, který byl požádán o kontrolní dozor při demontaci původního obložení. „Středisko mělo rovnou střechu, tak jsme se tam rozhodli udělat střechu sedlovou, do ní vestavbu šesti nových bytů a zároveň celou budovu zateplit,“ uvedl starosta Skuhrova Milan Bárta a dodal, že konec stavby měl být původně do konce června, teď se samozřejmě prodlouží.

Netopýr je chráněný druh, proto bylo potřeba požádat o udělení výjimky Odbor životního prostředí Krajského úřadu. Ten rozhodl, že stavební práce můžou pokračovat až v průběhu měsíce září, kdy je téměř jisté, že netopýři kolonii opustili. Kromě toho musí být do zateplení umístěny speciální netopýří budky. Skuhrovskou kolonii tvořily hlavně samice, které se tam nastěhovaly už v dubnu. „Rodí tam mláďata a vychovávají je, a každý rok se tam potom vrací. Začátkem června porodí, pak je učí lovit, a v srpnu už jsou mláďata samostatná a kolonie se pak rozpadají,“ dodal Vladimír Lemberk.

Podzimní přechodné období tráví netopýři tím, že loví, aby nabrali zásoby na zimní spánek, k tomu využívají přechodné úkryty, zimují pak jiných místech, v podzemí nebo v dutinách stromů. Některé druhy táhnou přezimovat i několik tisíc kilometrů. Na jaře se pak vrací, většinou na stejná místa. „Obložení jsme pod dohledem odborníka demontovali a už tam naštěstí nebyli,“ dodává starosta.

Šest nově vystavěných bytů nad zdravotním střediskem, na které si obec vzala úvěr 15 milionů korun, budou obývat hlavně mladé rodiny s malými dětmi. Zájem o ně je velký. Obec tak připravuje i změny územního plánu, chce přilákat rodiny pracovníků z nedaleké automobilky.

Netopýr nejmenší

Je to teprve nedávno objevený druh, měří kolem 3 centimetrů a váží 3,5 gramu. Netopýr je velmi společenský, zakládá velké kolonie, které čítají i několik stovek jedinců. Velkou část své aktivity věnuje očistě těla a vybírá si úkryt v různých štěrbinách.