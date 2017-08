Naděje na obchvat vzrostla

Doudleby nad Orlicí - Obchvat Doudleb by se mohl začít stavět už příští rok. Místní se nechtějí radovat předčasně.

Obchvat. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Roky čekají dvoutisícové Doudle-by nad Orlicí na obchvat, který by výrazně zlepšil dopravní situaci, ale především přinesli větší klid a bezpečí místním obyvatelům. Řečí čísel: malým městečkem v podhůří Orlických hor v pracovní dny projede okolo 11 tisíc aut, z toho pak připadají dva tisíce na těžká nákladní vozidla.

„Výstavbu obchvatu určitě vítáme,“ uvedl starosta Doudleb Jiří Kaplan. Místním prý vadí především nedostatek chodníků a bezpečných míst pro chodce.

„Tranzitní doprava je tady opravdu hustá. Jiné obce a města mají alespoň místa, kde mohou lidé bezpečně projít. Tady to bohužel není,“ dodal Kaplan.

Sousední Vamberk již roky obepíná ze dvou stran silniční obchvat a podle vyjádření starosty Rudolfa Futtera se teď ve Vamberku žije líp.

„Obchvat přinesl zklidnění dopravy v centru města. Zlepšila se hlavně situace na kritické křižovatce v horní části náměstí,“ uvedl Futter.

Přestože kruhový objezd nad Doudlebami již mnoho let odvádí dopravu ze sousedního Vamberka, nástin dalšího pokračovaní silnice, která by jako severní obchvat odvedla dopravu i z Doudleb, zůstává mnoho let jen na papíře. Územní rozhodnutí bylo na stavbu získáno již v roce 2006, téměř před 12 lety.

Obyvatelům Doudleb by se ovšem mohlo ulevit v dohledné době. Naději na zlepšení situace jim dává nedávné vyjádření z Ředitelství silnic a dálnic, které by s výstavbou zmíněného obchvatu chtělo začít přibližně za rok. Podle představitelů ŘSD je vykoupeno přes pětaosmdesát procent potřebných pozemků a dokumentace k výstavbě se postupně doplňuje tak, aby stát získal poslední a nejdůležitější razítko – stavební povolení.

Otázkou však zůstává, jestli se i přes sliby projekt nezdrží kvůli oněm patnácti procentům pozemků, které je ještě potřeba vykoupit.

Výstavba tříkilometrového obchvatu Doudleb by měla přijít na více než čtvrt miliardy korun.

Po letech čekání Doudlebským aspoň svitla naděje, že více než jedenáctileté čekání na obchvat by se konečně mohlo přiblížit ke konci.