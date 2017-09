Na Rychnovsku řádí salmonela

Kostelec nad Orlicí /ROZHOVOR/ - Brankový účet fotbalového derby s Rychnovem, které přilákalo na kostelecký stadion téměř tři sta diváků, otevřel po čtvrt hodině hry domácí útočník Jiří Cvejn. Míč mu do ideální pozice předložil spoluhráč Michal Klouda a on ho uklidil do odkryté branky.