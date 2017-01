Multifunkční sál v Rychnově zahajuje zkušební provoz

Rychnov nad Kněžnou - Poláčkovo město přestavělo bývalý disko klub na 3D kino.

3D kinoFoto: Archiv

Zkušební provoz multifunkčního sálu, za jehož opravu zaplatil Rychnov více než dvacet milionů korun, byl zahájen právě včera. Sál by měl být místem, kde se budou konat nejrůznější kulturní akce. Multifunkční sál se nachází v rychnovském Společenském centru a nahradil bývalý klub Alien s přilehlou restauraci. Nabídne i kino a 3D kino. To slavnostně otevře 4. května herec Jaroslav Dušek Kulturní program však tento prostor nabídne již tento měsíc.

„Milovníci jazzu se mohou těšit na první koncert ve středu 25. ledna. I když sál bude sloužit primárně jako kino, nalezne využití i pro koncerty, přednášky, výstavy, besedy a poslouží také rychnovské Základní umělecká škole. Pro to všechno má sál vynikající akustiku a mobilní elevaci, což je stupňovité sezení s pohodlnými křesly, kterých je rovných sto," prozradil ředitel společnosti Kultura s.r.o. Karel Štrégl.

Hlediště se dle jeho slov nechá během dvaceti minut zasunout a zaměnit za stolové uspořádání.

„Velmi důležité je také moderní zázemí včetně kavárny, jež poskytne návštěvníkům veškerý servis od nápojů přes skvělou kávu až po popcorn," uvedl dále. Všechny prostory jsou klimatizované a samozřejmostí je i Wi-Fi. „Potřebné technologie se začnou instalovat po novém roce a den D je pro nás 4. květen – to by měl kino slavnostně otevřít herec Jaroslav Dušek, který ve stejný den odehraje v Pelclově divadle své skvělé představení Čtyři dohody a uvede vernisáž obrazů Blanky a Jiřího Kaločových ve foyer kina. Závěrem bych dodal, že Rychnov získal prostor, který tady chyběl, a který je elegantní, moderní a hlavně praktický a funkční. Teď už se jen těší na první návštěvníky."

Co bude s bývalým kinem?



Budova bývalého kina vedle rychnovského Gymnázia F. M. Pelcla je zatím prázdná. Město ale určité plány s tímto objektem má. Do budoucna by tu mohla fungovat městská knihovna, ta má totiž pro běžný provoz nedostačující prostory. Mohla by je najít právě v prostorách bývalého kina. Knihovna by tu získala své zázemí a hlavně pak místo na pořádání různých besed, prostory pro čítárnu a především daleko více místa pro skladování knih, než má doposud.

