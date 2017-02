Místo kukuřice a ovsa samá auta

Kvasiny - Do automobilky se prostě jezdí autem. I když se hromadná doprava – linky i svozové autobusy posílily, zhoustlo i vlakové spojení, valná většina zaměstnanců Škodovky jezdí autem.

Ilustrační fotoFoto: Škoda Auto

A co hůř, i když se hromadné cesty do práce jedním vozem vyplatí a objevují se, z padesáti sledovaných aut byla plná necelá desítka, ostatní pouze s řidičem. „Je to nešikovné se na někoho vázat, takhle můžu jet, kdy chci, a po práci, kam chci," odpověděl na otázky Pavel Bříza, který každý den jezdí sám a nijak to měnit nehodlá. „A vždycky někde zaparkuju, i když teď tady pořád hlídají policajti," dodal. Jeho slova potvrdila i starostka Kvasin Alice Nováková: „Co se posílily kontroly a hlídky, tak je stav v obci mnohem lepší." Parkoviště posílila i Škodovka, připravila nové, zhruba pro 600 aut. Všude, kde rostla kukuřice a oves, jsou dnes auta a parkoviště. A uzávěrové brány nahradily betonové zátarasy. Auta teď nestojí v ulicích s rodinnými domky, neštosují se u silnic, přesto je každé místo využité. Ale pro klid v obci je evidentně zatím nejúčinnější přísná a pravidelná policejní kontrola.