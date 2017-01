Milovníci bílé stopy mají druhé Vánoce

Rychnovsko - Sněhová nadílka, která potrápila řidiče v celém kraji, naopak vykouzlila úsměv na rtech správcům a majitelům lyžařských středisek.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Stanislava Rybičková

Ruce si například mnou ve Skicentru Říčky v Orlických horách. „Nynější počasí nám velmi pomáhá. Od včerejška to sype a sype, a jak koukám na předpověď, ještě chvilku sypat bude," pochválil včera dopoledne současné počasí Cyril Stráník ze Skicentra Říčky s dodatkem, že narozdíl od řidičů je to pro něj a lyžaře dobrá zpráva. „Máme všechny tři sjezdovky, na kterých je teď osmdesát až sto centimetrů sněhu, v provozu," uvedl Cyril Stráník s tím, že lyžařská stopa je směsí technického a přírodního sněhu. „Ale toho prašanu je poměrně dost. Přes noc nám ho napadalo asi dvacet centimetrů," uvedl zástupce skiresortu a potěšil i milovníky běžek: „ Počasí, kdy během dvou hodin napadá na tratě až dvacet centimetrů sněhu, nám zatím neumožňuje vypravit rolby, ale na víkend snad bude připraveno 25 až 30 kilometrů běžeckých tratí," dodal Stráník.

Hradec po letech přivítá běžkaře

Město na soutoku Labe a Orlice je známé především jako centrum cyklistů.

Současné počasí z něj však vytváří i místo pro milovníky běžek. A to po několika letech. Podle ředitele Hradeckých městských lesů Milana Zerzána současné klimatické podmínky neohrozí vstup do zdejších lesů, ale naopak mohou opět přilákat běžkaře.

DOBŘE TĚLU I LESU

„Pokud ještě více zasněží, tak po nějakých pěti letech budeme moci opět v lesích vytvořit běžkařské tratě," řekl Deníku Milan Zerzán a dodal, že současná sněhová nadílka zatím kalamitou v lese nehrozí, ale naopak lesu prospívá.

„Není nikterak mrazivé počasí. Horší by byla namrzající mlha a těžký sníh, který by lámal větve. Takhle vítr sníh ze stromů shazuje a větve nejsou přetížené," uvedl Milan Zerzán, který je za sníh rád i z jiného důvodu – po letech bude po zimě dostatek vláhy. „Takové počasí les potřeboval. Sníh se postupně změní ve vodu, bude se uvolňovat, a vláha se tak lépe do lesa dostane," doplnil informace ředitel hradeckých lesů.

Aby však mohly do lesů však vyjet pracovní čety, které připraví běžkařské stopy, musí podle Milana Zerzána ještě nějaký sníh přibýt.

„Aby se to dalo strojem umačkat, je potřeba deset až patnáct centimetrů. To sice sníh v některých místech splňuje, ale teprve dnes projede lesy ještě náš pracovník, který řekne, kde je možno stopy vytvořit," informoval Deník Milan Zerzán s dodatkem, že běžkařské tratě, které jsou vyznačeny žlutým piktogramem, se budou vyhýbat těžebním místům a také hlavním asfaltovým komunikacím. Mapu běžeckých tratí je možno vyhledat na stránkách městských lesů, kde je k nahlédnutí interaktivní mapa s podklady běžeckých tratí.