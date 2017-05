Město uctí vzpomínkovou akcí výročí konce 2. světové války

Dobruška - Město Dobruška zve v pátek 5. května od 11 hodin na besedu s Tomášem Kašparem, autorem knihy Výkřik ze zapomnění - Cesta vojenského pilota z oblak do ilegality, která líčí osudy jeho rodičů, umučených nacisty.

Dobruška. Ilustrační foto. Foto: Miroslav Sixta

Je to silný, autentický příběh pilota, který během dvacetileté vojenské služby pomohl vychovat celou generaci mladých vojenských letců, z nichž velká část odešla bojovat do Velké Británie. Byl to jeden z prvních pilotů, který se od počátku německé okupace zapojil společně s manželkou do domácího odboje. Později byl popraven a jeho žena zavražděna v Osvětimi.

Vzpomínková akce se koná u příležitosti výročí konce 2. světové války a uskuteční se v malém sále Společenského centra - Kina 70. Před besedou budou v 10 hodin slavnostně položeny věnce k památníku u dobrušské průmyslové školy.