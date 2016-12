Města schválila schodkové rozpočty

Rychnovsko - Opočno, Dobruška ani Týniště nebudou mít do konce roku schválený rozpočet.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Petr Šilar

Zatímco v Rychnově nad Kněžnou i Kostelci nad Orlicí zastupitelé schválili rozpočty na rok 2017 na svých prosincových zasedáních, Dobruška, Opočno i Týniště nad Orlicí na své městské rozpočty teprve čekají. Je jisté, že do konce roku schválené nebudou. Od 1. ledna 2017 proto bude až do ustanovení nového rozpočtu platit takzvané rozpočtové provizorium, díky němuž budou moci městské správy běžně fungovat.

Vedení města Rychnov nad Kněžnou počítá pro příští rok se schodkem rozpočtu přes 8,5 milionu korun při příjmech okolo 233 milionů korun a výdajích necelých 242 milionů korun. „Rozpočet je schodkový, ale musím vyjádřit spokojenost s tím, jak se nám daří splácet a snižovat dluh po minulém vedení města," řekl zastupitelům starosta Rychnova Jan Skořepa.

V Kostelci nad Orlicí bude schodek rozpočtu na příští rok ještě vyšší, konkrétně necelých 32 milionů korun. Příjmy se přitom předpokládají okolo 114 milionů, výdaje asi 146 milionů korun.

Zastupitelé měst schválili schodkové rozpočty

Vedení města Rychnov nad Kněžnou předpokládá, že z celkových příjmů přes 233 milionů korun by v příštím roce mohlo být více než 153 milionů příjmů daňových. „I přes ekonomický růst jsme v minulém období zaznamenali pokles daňových příjmů. Bude zajímavé, jak se tato rozpočtová položka bude vyvíjet v příštím roce," vyjádřil lehký údiv nad vývojem daní starosta Rychnova Jan Skořepa.

Kromě běžných výdajů bude v příštím roce město investovat například do rekonstrukcí chodníků a ulic, přesunu autobusového nádraží (kvůli očekávanému rozhodnutí o přidělení dotace není výsledná částka ještě známá), budování vodovodu a kanalizace v některých městských částech a nákupu audio-vizuální techniky pro rekonstruované společenské centrum (bývalý klub Alien). Při celkových výdajích necelých 242 milionů korun tak městu vznikne deficit přibližně 8,5 milionu korun. „Na konci roku 2017 by po splacení další části měl městu zbývat dluh ještě asi 60 milionů korun," dodává Skořepa.

V Kostelci nad Orlicí budou největší částky v příštím roce investovány taktéž do opravy ulic. Zastupitelé doufají, že jich stihnou rekonstruovat celkem šest. Další miliony poputují na rekonstrukci budovy technických služeb a stravovacího pavilonu, začít by se mělo i s rekultivací Stadionu mládeže. Na konci roku by pak měl být rozpočet deficitní, a to ve výši skoro 32 milionů korun.

Rozpočet na příští rok schválili včera na svém jednání i zastupitelé krajské metropole. Jen pro srovnání – počítá se schodkem 20 milionů korun. Hodnota celkových příjmů činí 1,73 miliardy korun, celkové výdaje jsou 1,75 miliardy korun. Jednou z největších investičních akcí příštího roku bude rekonstrukce Základní umělecké školy Střezina, či zahájení stavby nového fotbalového stadionu.

(jan, zem)