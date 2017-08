Markety přichází i do menších měst

Královéhradecko - Na Rychnovsku dva markety přibudou. Ale i Hradec jedná o dalším.

Ekonomický tygr mezi okresy Královéhradeckého kraje, Rychnovsko, zažívá díky kvasinské automobilce i dalším fabrikám příliv nových obyvatel.

Města pro ně připravují nové parcely, staví se bytové domy. Nedílnou součástí toho je i zlepšování služeb, například nákupních možností. To vše nahrává do karet městům, které se už roky snaží o stavbu marketu. Nové obchody mají nyní vyrůst v Dobrušce či Vamberku. U silnice I/14 v Dobrušce poblíž stávajícího marketu Penny je několik roků vytyčen pozemek pro další obchod a postavena je k němu i příjezdová cesta.

Po řadě peripetií, kdy už lidé ztráceli naději, že se zde někdy bude stavět, se věci posunuly kupředu a nyní je podle vedení Dobrušky už jasné, že zde vyroste veřejností velmi vítaní Lidl. A to ačkoli firma pozemek na svých internetových stránkách stále nabízí k prodeji.

„Přestože na stránkách se uvádí, že je pozemek k prodeji, tak k prodeji není. Řešil jsem to s ředitelem, který má na starost Královéhradecký kraj a mají tam nějaký technický problém, proto to ještě není odstraněné. V současné době to vypadá tak, že komunikují naši právníci a ladí smlouvu,“ uvedl místostarosta Petr Sadovský.

Termín zahájení stavby nového marketu v Dobrušce ještě není přesně znám.

„Důvodem je fakt, že jde o soukromého dodavatele, který si vše řídí sám. My si ve smlouvách podmiňujeme některé věci, které jsou v návaznosti na stavbu. Například to, aby se nestalo to, co před několika lety, když uvažovali poprvé o výstavbě,“ uvedl místostarosta Sadovský. Naráží na fakt, že společnost chce kvůli parkovišti koupit městské pozemky.

„My jim je samozřejmě odprodáme, ale jen pokud budou určitě stavět. Nechceme, aby se opět stalo, že jim pozemky prodáme a oni pak stavět nezačnou,“ dodal.

Na nedostatek nákupních možností si dlouhodobě stěžují i obyvatelé Vamberka, kteří museli na větší nákupy do Rychnova nebo Kostelce nad Orlicí.

Naproti místní sokolovně by mohl vyrůst Penny market. Podle starosty Rudolfa Futtera je vše na dobré cestě. „Investor má zájem, probíhá územní řízení, ještě není vydáno stavební povolení, ale výhled je převážně optimistický. Ta společnost už šla stavbě hodně naproti, učinila řadu kroků,“ dodal starosta.

Kdo se však nového obchodu zatím nedočká, jsou obyvatelé Borohrádku. „České vedení firmy bylo pro stavbu, ale to schvalovacím procesem v Německu záměr neprošel. Stavbě nového marketu jsme otevření, ale je to věc dalšího jednání,“ uvedl starosta. Borohrádek přitom plánuje zvýšit počet svých obyvatel. Nedávno zasíťoval deset nových parcel a hodlá v tom pokračovat. Rozrůstající se město by tak v budoucnosti mohlo investory lákat více.

„Čím má město více obyvatel, tím je pro tyto společnosti zajímavější. Dělají si vlastní průzkumy a řeší také spádovost obcí,“ dodal starosta Moravec. Borohrádeckým tak zatím nezbývá než za většími nákupy vyrazit do Týniště či Kostelce.

V počtu marketů mezi městy rychnovského okresu jasně vede samotný Rychnov, ve kterém se nachází šest supermarketů, ale i další velké obchody s drogérií a jídlem, což je podle některých místních na jedenáctitisícové město už přespříliš.

Přihlížet se však musí i k tomu, že v obcích kolem kvasinské průmyslové zóny, včetně Rychnova, žijí přechodně tisíce lidí, pro které je okresní město spádovým.

Diskuze o tom, za už je trh přesycen, nebo zda je na něm ještě místo pro dalšího velkého hráče, se vede také v krajském městě.

Někteří obyvatelé Hradce totiž volají po výstavbě hypermarketu Globus, který stojí nejblíže v Pardubicích.

Společnost si vytipovala pozemek v sousedství severní nákupní zóny, podle magistrátu však není vhodný, a tak bude se společností dále jednat. Tyto plány vzbuzují mezi Hradečáky rozporuplné reakce, protože podle některých je ve městě obchodů již více než dost. (zem, mis)