Legionella bere lidem pocit tepla

Častolovice - V Častolovicích se pustili do rozsáhlé výměny kvůli nebezpečné bakterie.

Bakterie legionellaFoto: Archiv

Nejdřív velké tajnosti, teď přemíra snahy. Častolovické bytové družstvo Průkopník dlouho před nájemníky bytového komplexu U Konopáče tajilo, že v jejich vodovodních kohoutcích přebývá nezvaný návštěvník – obávaná bakterie Legionella.

Když vše vyplulo napovrch, rozhodl se Průkopník jednat a vyměnit rozvody vody. Podle místních nájemníků si však pro nápravu vybral špatné období. Nesouhlas panuje také s navrženým plánem hrazení nových rozvodů ze společného fondu. Razantní zásah v podobě rozsáhlé rekonstrukce rozvodů, které jsou přes 20 let staré, má však podle zástupců družstva celou situaci vyřešit a nebezpečnou bakterii, která napadá dýchací cesty a způsobuje zápal plic, z potrubí vymýtit.

Harmonogram prací počítá s přibližně dvouměsíční lhůtou a přibližně jedním milion korun.

„Když vše dobře půjde, tak budou práce trvat jeden a půl až dva měsíce. Podle toho, jak budou zpřístupněny byty," uvedl za bytové družstvo Jaroslav Ptáček. Zároveň dodal, že omezení by v rámci rozsahu prací měli lidé v bytech pocítit minimálně. Kohouty s teplou vodou by měly zůstat uzavřené přes den, zhruba do čtvrté hodiny odpolední. „V současnosti se budeme věnovat takzvaným ležatým rozvodům a poté budou práce pokračovat stoupačku po stoupačce," dodal k plánů Jaroslav Ptáček.

Družstvo se pustilo do boje s nebezpečnou bakterií

Bytové družstvo v těchto dnech zahájilo práce na rozvodech teplé vody v bytovém domě U Konopáče v Častolovicích. Snaží se tak vyřešit problém s výskytem legionelly v teplé vodě.

Kroky bytového družstva se ovšem nelíbí části nájemníků. Ti kritizují termín prací, ale i to, že peníze by na rozsáhlou rekonstrukci měly jít ze společného fondu oprav. Námitky, které obyvatelé vyjádřili i písemně, se dostaly i k vedení obce.

„Viděli jsme zprávu z domovní schůze. Bohužel s tím, ale ze své pozice nic neuděláme," uvedl starosta Častolovic Zdeněk Praus.

Podle jeho slov má v plánu vedení obce provést v nejbližší době další odběr a rozbor vody, aby se přesvědčilo o tom, že není bakterií kontaminovaná voda z kotelny. Další bude z pozice města následovat po ukončení prací.

DRUŽSTVO SI ZA TERMÍNEM STOJÍ

Přestože o námitkách některých obyvatel zástupci družstva ví, za naplánovaným termínem si stojí, řeší totiž podle jejich mínění aktuální problém.

„Topení poběží normálně dál. Práce na to nebudou mít vliv a je úplně jedno v jakém období se konají. Důležité je, aby to bylo, co nejdříve. Když bychom se do oprav pustili na jaře, tak vše zkomplikují jarní prázdniny, protože lidé nebudou doma. V létě jsou lidé na dovolených. Nevidím důvod, proč by se na výměně rozvodů nemohlo pracovat teď," vyjádřil se ke kritice zástupce družstva Jaroslav Ptáček.

Podle jeho slov družstvo s obyvateli komunikovalo, respektive jim byl zaslán doporučený dopis, ve kterém by všichni měli být srozuměni s tím, že pokud neumožní vstup do bytu, respektive výměnu rozvodů, tak jsou podle občanského zákoníku plně zodpověďní za škody, které tím mohou vzniknout.

„Po dokončení naplánovaných prací opět proběhnou testy a případně desinfekce. Vše se budeme dál snažit hlídat a monitorovat," ujistil o dalším postupu Jaroslav Ptáček.

BATERIE JE I JINDE

Družstvo si koncem listopadu minulého roku nechalo udělat rozbory i v dalších domech, které spravuje a zjistilo, že zákeřná legionella se uhnízdila i v potrubích dalších obytných domů. Například v Rychnově nad Kněžnou či Vamberku.

Zde ovšem situace tak podle zástupce družstva tak akutní není, protože většina z nich má rozvody relativně nové.

„Až na jeden dům máme rozvody teplé vody vyměněné. Jsou plastové a relativně nové, takže se spíše bude provádět chemické čištění a desinfekce. V Rychnově se teď zabýváme cenou, kolik by případné vyčištění stálo," dodal Jaroslav Ptáček.