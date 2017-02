Kvasiny řeší bezpečnosta dopravu. Pomůže jim ministr?

Kvasiny - Kvasinská průmyslová zóna pomohla regionu řešit problém s nezaměstnaností, rostoucí počet pracovníků však nyní přináší zhoršení bezpečnosti i dopravy. Právě těmito problémy se dnes bude zabývat ministr vnitra Milan Chovanec.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

Na návštěvě zóny se ministr v lednu domluvil s vedením Kvasin a Královéhradeckého kraje na schůzce, která byla svolána kvůli problémům rychle se rozvíjejících průmyslových oblastí na Rychnovsku a Plzeňsku.

Na rozdíl od Plzně, kde se dělníci z ciziny dopouštějí i závažných trestných činů, v Kvasinách kriminalita meziročně poklesla. Razantně – o více než 400 procent – se však zvýšil počet přestupků. „Řešíme hlavně padělky dokladů, drobné krádeže a výtržnictví," řekli minulý týden policisté novinářům.

Automobilka v Kvasinách nyní zaměstnává 10 500 lidí, z toho je 3000 cizinců – Poláků, Ukrajinců, Rumunů, Bulharů či Indů. Cizí lidé tak v Kvasinách nejen pracují, ale i tráví volný čas. Počet dělníků se má v budoucnu ještě zvýšit.

POLICIE CHCE VÍCEKAMER A TAKÉ DRONY

„Jde o subjektivní pocit bezpečí místních obyvatel," uvedl krajský policejní ředitel David Fulka. Podle něj místní nejsou zvyklí na takové množství lidí, navíc s odlišnou mentalitou.

O pracovníky se nikdo nestará



Ministr Chovanec, který dnes do Kvasin přijede i s policejním prezidentem Tomášem Tuhým, už v pondělí navštívil Plzeň, kde se zúčastnil kontrol ubytoven pro cizince. Podle něj do průmyslových zón přicházejí zaměstnanci víceméně nekontrolovatelně, a ten, kdo je sem doveze, tedy agentura, nemá zákonnou povinnost se o ně starat dál. „To znamená, že je přivezou, vydělají na nich a neřeší, co s těmi lidmi bude," uvedl ministr.

David Fulka připustil, že prudký nárůst přestupků, jejichž počet dosáhl 1900, může být způsoben i tím, že policie této oblasti už od loňského září věnuje zvýšenou pozornost. Přibylo policistů na místním oddělení, působí tam královéhradecké pohotovostní oddělení i cizinecká policie, provoz na silnicích kontrolují dopravní policisté z Náchoda, Hradce Králové i krajského dopravního inspektorátu. „Týdně se tam vystřídá deset policejních hlídek navíc," upřesnil policejní ředitel.

V této souvislosti dodal, že policie usiluje také o rozvoj kamerových systémů a používání dronů.

VELKÉ PARKOVIŠTĚ ŘIDIČI NEVYUŽÍVAJÍ

V oblasti se navíc kvůli množství dojíždějících pracovníků komplikuje doprava a vznikají problémy s parkováním. Podle policie je sice u automobilky vybudováno parkoviště pro 2500 vozů, ale protože při střídání směn se dlouho čeká u vyjíždění na silnici, řada lidí si to ulehčuje a parkuje jinde.

Na tento problém si stěžuje starostka Kvasin Alice Nováková. Podle ní zaměstnanci Škody Auto parkují v zákazech stání na obecních pozemcích i na pozemcích místních obyvatel. Obec je dlouhá, rozprostírá se kolem silnice a řidiči, zejména ti, kteří míří do Polska, nedodržují předepsanou rychlost. Lidem se nelíbí ani dlouhé kolony mezi Kvasinami a Rychnovem, ve kterých auta při střídání směn stojí i déle než půl hodiny. Řada řidičů vše ještě komplikuje tím, že nedodržuje dopravní předpisy.

Podle hejtmana Jiřího Štěpána je nutné přijmout i opatření ohledně ubytovacích kapacit. „V oblasti Kvasin byl zaznamenán velký nárůst počtu ubytoven, řada z nich však funguje načerno," řekl hejtman.

Dělníci, kteří v Kvasinách bydlí, aniž by tam byli hlášeni, navíc obci zvyšují náklady za odpady. „Obec musí plnit své povinnosti a služby pro veřejnost, ale do rozpočtu jí za takové lidi nepřijde ani koruna," zlobí se starostka.

DO KONCE ÚNORA VLÁDA DOSTANE ANALÝZU

Prvním krokem ke zlepšení situace v oblasti je zvýšený policejní dohled, druhým vznik pracovní skupiny, v níž budou například zástupci ministerstev vnitra, průmyslu a práce, zástupci obcí a krajů, policie či celní správy. Pracovní skupina se bude pravidelně scházet a vláda by od ní už do konce února měla obdržet analýzu situace v oblasti Kvasin i Borských polí.

„Budeme pilotními regiony pro řešení tohoto problému, protože počet zahraničních pracovníků se v Česku bude zvyšovat," řekl Deníku hejtman Štěpán.

Chystá se memorandum státu a kraje



V lednu vznikl na ministerstvu vnitra plán na vznik pracovní skupiny, která se bude zabývat situací v Kvasinách a Borských Polích na Plzeňsku, kde jsou podobné problémy. Ve skupině by měli být zástupci ministerstev vnitra, průmyslu a práce, zástupci obcí a krajů, policie či celní správy. Na činnost skupiny by zanedlouho mělo navázat memorandum uzavřené mezi státem a Královéhradeckým krajem. Součástí memoranda je i plán na úpravu legislativy. Měla by zpřísnit povinnosti pracovních agentur a zřejmě omezit jejich vysoký počet. Spolupracovat by měli také velcí zaměstnavatelé.