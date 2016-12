Kultura bez ředitele funguje omezeně

Týniště nad Orlicí - Kulturní centrum Týniště nad Orlicí stále hledá nového ředitele.

Kulturní centrum Týniště nad OrlicíFoto: Archiv

Po nevydařených pokusech obsadit funkci ředitele Kulturního centra Týniště nad Orlicí je nyní jasné, že kultura v Týništi do konce tohoto roku mít šéfa nebude.

V těchto dnech se vypisuje nové výběrové řízení. O kulturní centrum se dočasně stará starostka města Jana Galbičková. Centrum je sice otevřené, ale funguje pouze v omezeném režimu. „Není to úplná tragédie, ale není to ani dobré," říká vedoucí divadelního souboru Jirásek Jan Bohatý.

Kulturní centrum bez ředitele funguje v omezeném režimu

Svého nového ředitele by Kulturní centrum Týniště nad Orlicí mohlo poznat na přelomu ledna a února příštího roku. Vzejde z výběrového řízení, které připravilo vedení města spolu se zastupiteli a divadelníky a má být zveřejněno v těchto dnech.

„Sešli jsme se se zástupci politických stran i divadelníků, aby připomínkovali zadání nového výběrového řízení. To bude zveřejněno dnes nebo zítra. Ve druhé polovině ledna by pak měla zasedat komise, která zhodnotí kandidáty a výsledky tohoto řízení," řekla Deníku ve středu starostka Týniště nad Orlicí Jana Galbičková a dodala, že se neobává, že by se žádní vhodní kandidáti na ředitele kulturního centra nepřihlásili, některé nabídky jsou již na obzoru.

PŮL ROKU ŽIVOTA V OMEZENÉM REŽIMU

Od srpna funguje kulturní centrum v omezeném režimu pod dočasným vedením starostky Galbičkové. Ta nemůže dovolit, aby byl chod zařízení ohrožen – připravuje rozpočet na příští rok a naplňuje připravený plán do konce roku letošního. „Chtěla bych poděkovat za spolupráci hlavně stálým zaměstnancům účtárny centra, společně se snažíme udržet vše v chodu, i když omezeně," uvádí Galbičková.

Vedoucí divadelních spolků se starají o to, aby mohli hrát nastudovaná představení, i ti se opírají o zkušenou účetní Renatu Macháčkovou. Jan Bohatý ze souboru Jirásek vidí současnou situaci takto: „Běží to tu takříkajíc samospádem. Jsme dlouho bez vedení, první pololetí příštího roku bude asi dost slabé."

ZASTUPITELÉ SPOLÉHALI NA KAVKU

Potom, co bylo médii propírané první výběrové řízení na začátku listopadu zrušeno, požádali zastupitelé poraženého bývalého dočasného ředitele centra Tomáše Kavku, aby funkci znovu přijal. Ten však po důkladném uvážení odmítl. Deníku své rozhodnutí vysvětlil: „Spolupráce s paní starostkou by po minulých událostech nepřicházela v úvahu, chyběla by společná vůle. Vážím si toho, že zastupitelé takto uznali kvalitu mé práce pro kulturní centrum. Za daných okolností by ale mé působení ve funkci nebylo pro týnišťskou kulturu dobré."