Kraj předal ocenění Zlatá koruna

Rychnovsko - Do projektu Obědy do škol, který nabízí pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách dětem, jejichž rodiče se dostali do hmotné nouze, se v Královéhradeckém kraji přihlásilo i po opakovaných výzvách celkem 56 základních a mateřských škol. Deset z nich bylo z Rychnovska.