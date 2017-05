Kosteleckým zámkem osobně provázel zámecký pán

Královéhradecko, Vrchlabí /ROZHOVOR/ - Tomáš Filka patří do legendární sestavy Krkonošské horolezecké expedice, která v roce 1979 vyrazila na půl roku do Himálaje a jako první na světě zdolala Severní Manáslu (7157 m). Dnes je mu 87 let a ještě před rokem zdolal pětitisícovku v jihoamerických Andách. Příští rok se chystá do Číny.